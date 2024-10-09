DİSK'ten Sendikal Haklar İçin Basın Açıklaması

DİSK'ten Sendikal Hakların Kullanımına İlişkin Açıklama

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sendikal hakların kullanımının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendika ve örgütlenme hakkının uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını vurguladı.

Sendikal Haklar Üzerindeki Engeller

Çerkezoğlu, Türkiye'de sendikal hakların kullanımının zorlu şartlar altında gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu engellerden biri toplu iş sözleşmesi yetki prosedürünün kendisidir. Toplu iş sözleşmesi ve sendikal hakların ortadan kaldırılmaması gerekir" dedi.

Yasal Düzenlemelere İhtiyaç Var

Arzu Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararlarına atıfta bulunarak, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın başvurusunun ardından mahkemenin yetki davalarının uzun sürmesinin sendikal hak ihlali olduğuna dikkat çekti. Toplu iş sözleşmesi mevzuatının demokratikleşmesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu, "Bakanlığın olumlu yetki tespitlerine karşı işverenlerce açılan davaların, toplu iş sözleşmesi prosedürünü durdurmasının önüne geçilmesi ve bu bekletici sebep olmaktan çıkarılmasını sağlamak için yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması talebiyle basın toplantısı düzenledi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamalarda bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması talebiyle basın toplantısı düzenledi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamalarda bulundu.