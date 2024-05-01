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DİSK ve KESK Taksim’e çıkmaktan vazgeçtiklerini açıkladı

Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane’de toplanan ve bu alana çağrı yapan DİSK ve KESK, Taksim’e yürüme kararından vazgeçmiş olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 12:44
DİSK ve KESK Taksim’e çıkmaktan vazgeçtiklerini açıkladı

1 Mayıs’ta yasaklı Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane’ye çağrı yapan ve sabahın erken saatlerinden burada toplanan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Taksim’e yürüme kararından vazgeçti.

Yapılan müzakereler sonrasında sonuca ulaşamayan konfederasyonların kararına 1 Mayıs Tertip Komitesi’nde yer alan TMMOB, Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği de uyacaklarını bildirdi.

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz “Öyle bir şiddet uygulanıyor ki kitleye yön vermek mümkün değil. Yöneticilerin bu sorumluluğu alması şaşkınlık verici. Yürümeye çalışmak, başka riskler yaratacak” açıklamasında bulundu.

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