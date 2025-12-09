DİSMEK'te 15 Branşta Eğitim: Müzikten Tekstile 274 Kursiyer

DİSMEK'te 15 branşta eğitim: Müzik, tekstil ve geleneksel atölyeler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK) bünyesinde açılan kurslarda müzik, tekstil, resim, kuaförlük ve taş işlemeciliği başta olmak üzere toplam 15 farklı branşta eğitim başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Göletli Park ve Sümerpark merkezlerinde düzenlenen kurslara 16-65 yaş aralığındaki 274 kişi kayıtlı. Eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor ve hafta içi her gün süren program 3 ay sonra tamamlanacak.

Kursların kapsamı ve hedefleri

Kurs programında müzik (ses, bağlama), tekstil, moda tasarımı, modelistlik, el sanatları, ahşap oyuncak yapımı, resim, güzel sanatlar, üniversiteye hazırlık, kuaförlük, cilt bakımı, taş işlemeciliği, hasır sepet örücülüğü ve keçeden dolgu oyuncak yapımı gibi uygulamalı branşlar yer alıyor.

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Serap Çapraz kursların amacını şöyle özetledi: "Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü olarak 15 yaş üstü bireylere mesleki eğitim kursları kapsamında hizmet vermekteyiz. Kurslarımızda tekstil, cilt bakımı, kuaförlük, el sanatları, bağlama, ses eğitimi, taş işleme, sepet örücülüğü gibi mesleki faaliyetlere yönelik çalışmalar yapmaktayız. Amacımız, kadınların ve gençlerin bu alanda hizmet görmesini sağlamaktır. Bu kurslar kişilerin hem sosyal becerilerini artırmaya hem de dolaylı da olsa istihdama yönelik katkı sunmaktır."

Çapraz ayrıca taş işleme ve hasır-sepet atölyelerinde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden yaşatılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekti.

Kursiyerlerin deneyimleri

Kursiyer Esmanur Tanla merkeze hobi amaçlı geldiğini söyleyerek, "Unutulmaya yüz tutmuş sanat eserlerini geliştirmek, günümüze aktarmak için geliyoruz. Burada sepet çalışmaları yapıp el becerilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ekstradan burada kuaförlük kursuna da geliyorum. Kendimi geliştirmek için en iyi yerin burası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Modelistlik kursiyeri Cemile Çetinkaya merkezde çok sayıda eğitime katıldığını belirterek, "Sadece modelistlik sınıfında değil, burada birçok kursa geldim, bize çok şey kattı. İstediğimiz modelin kalıbını çıkarabiliyoruz, aynı zamanda onu dikebiliyoruz, giyiyoruz, giydiriyoruz. Sınıf ortamımız, eğitmenlerimiz çok iyi. Giyim zaten benim kendi alanım, öğrenmenin sınırı yok, giyimde hiç sınır yok, sürekli değişen bir moda var. Burası bize çok yeni şeyler kattı. İşin teorisini öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Ümit Özmen ise emekliliğin ardından katıldığını anlatarak, "Bu nakışı 40 yıl önce işlemiştim, burada değerlendirme fırsatı elime geçti. Hocamız bize dikiş alanında kalıp çıkarmayı öğretti, ekstradan dikiş de dikiyoruz. Evde oturunca kendimi iyi hissetmiyorum, burada kendimi dikişe kaptırınca psikolojik olarak kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

Yetkililer, kursların yıl boyunca sürdüğünü ve katılımcıların hem sosyal hem de mesleki becerilerini artırarak istihdama dolaylı katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguluyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SANAT VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI (DİSMEK) BÜNYESİNDE AÇTIĞI MÜZİK, TEKSTİL, RESİM, KUAFÖRLÜK VE TAŞ İŞLEMECİLİĞİ GİBİ 15 FARKLI KURSTA TOPLAM 274 KİŞİYE EĞİTİM VERİYOR.