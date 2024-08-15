Disney, Gıda Alerjisi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Yüzden Davayı Düşürmek İstiyor

Disney'in Dava İtirazı

Eğlence sektörünün öncü isimlerinden Disney, kendi tesisinde yaşanan bir gıda alerjisi vakası sonucunda hayatını kaybeden bir kişinin eşinin açtığı davada, bu davanın düşürülmesi talebinde bulundu.

Disney+'a Üyelik Şartları ve Tahkim Süreci

Disney, mahkemeye sunmuş olduğu belgeyle, gıda alerjisi kaynaklı ölüm olayıyla ilgili olarak Kanokporn Tangsuan'nın eşi Jeffrey Piccolo'nun, 2019 yılında üye olduğu Disney+ sözleşmesinin getirdiği yükümlülükler dolayısıyla şirket aleyhine dava açamayacağını ileri sürdü. Üyelik Anlaşmazlığı ve Tahkim Maddesi

Şirket, üye sözleşmesinde yer alan "Kişi ve şirket arasındaki her türlü ihtilaf, küçük tazminat talepleri hariç, bireysel bağlayıcı tahkimle sonuçlandırılmalıdır" ifadesine dikkat çekti. Bu madde, davanın mahkeme dışında çözülmesini zorunlu kılmakta.

Restoranın Sahipliği ve İşletimi

Disney, ölüme neden olan restoranın onun mülkiyetinde olmadığını ve tesis içindeki işletmenin bir üçüncü şahıs tarafından yönetildiğini de belirtti. Avukattan Eleştiri

Piccolo'nun avukatı Brian Denney, 150 milyondan fazla Disney+ abonesinin dava açma seçeneğinden feragat ettiğine inanmanın "mantıksız" olduğunu savundu. Ayrıca, bir kişinin abonelik koşullarını kabul ederken, şirket ile ilgili anlaşmazlıklarda duruşma haklarını sonsuza dek kaybetme durumunun "haksız ve adaletsiz" olduğunu belirtti.

İlk Belirlemeler ve Restoran Deneyimi

Kuruyemiş ve süt ürünlerine karşı alerjisi bulunan Kanokporn Tangsuan'ın, Disney'in kompleks içerisindeki bir restoranda yediği yemeğin ardından aniden rahatsızlandığı ve hayatını kaybettiği belirtiliyor. Dava dosyasında, Tangsuan'ın restorandan önce yemek içerikleri hakkında bilgi edinme çabalarında bulunduğu ve sipariş verirken alerjilerini garsona bildirdiği ifade edildi.