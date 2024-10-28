DİTİB 40. Yılını Coşkuyla Kutladı

DİTİB'in 40. Yılına Özel Etkinlik

Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), kuruluşunun 40. yıl dönümünü geride bıraktığımız günlerde büyük bir etkinlikle kutladı. Etkinlik, Siegburg'daki Rhein Sieg Forum'da gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Etkinliğe; Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Kuşlu, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti AB Uluslararası İlişkiler ve Medyadan Sorumlu Bakanı Nathanael Liminski, KRV Eyalet Meclis Başkan Yardımcısı Rainer Schmeltzer gibi önemli isimlerle birlikte yaklaşık 1500 davetli katıldı.

Genel Başkanın Vurguları

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, burada yaptığı konuşmada, 40 yıllık hizmet sürecinde DİTİB'in Almanya'daki topluma sağladığı katkılara değindi. Kuzey, "DİTİB, küçük bir filizden başlayarak büyük bir ağaca dönüştü. Başlangıçta 200 cami ve mescit ile hizmet vermekteyken, günümüzde 858 cami cemaati ve 60 bini aşkın gönüllü ile büyük bir ağa ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

DİTİB'in Toplumsal Rolü

Yapılan konuşmalarda, DİTİB'in Almanya'daki Müslüman toplumu için taşıdığı öneme vurgu yapılarak, eğitim, dinler arası ilişkiler ve kültürler arası çalışmalardaki katkılarının altı çizildi. DİTİB, Türk ve Alman toplumu arasında bir köprü rolü üstlenerek toplumsal uyuma önemli katkılarda bulunmaktadır.

Kültürel Performanslar ve Teşekkürler

Etkinlikte, Prof. Dr. Fatih Koca ve ekibi ilahiler seslendirdi ve Türk Sanat Müziği konseri verdi. Ayrıca, DİTİB'in kuruluşunda önemli katkılarda bulunan isimler ve DİTİB Federal Birliği'nin ilk yöneticilerine sanat eserleri ve teşekkür plaketleri takdim edildi.