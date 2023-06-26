Divan Araştırma ve Eğitim Derneği Diplomasi Akademisi Programı Kapanış Töreni

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği, Makedonya, Arnavutluk, Çekya ve Sırbistan'dan katılımcıların yer aldığı Diplomasi Akademisi programının kapanış törenini Beyoğlu Öğretmenevi'nde gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Cihangir İşbilir, Türkiye'nin girişimci, insani ve aktif dış politikasını uygulayan veya bu konuda araştırmalar yapan resmi ve sivil kurumlara ve akademi dünyasına insan kaynağı yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. İşbilir, ayrıca dernek bünyesinde gerçekleştirilen Diplomasi Akademileri ile diplomasi ekosistemi ve medeniyet araştırmalarına odaklandıklarını ve bu alandaki uzmanlaşmanın önünü açtıklarını ifade etti.