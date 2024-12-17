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Divanü Lugat'it-Türk'ün 950. Yıl Dönümü UNESCO Listesine Alındı

Kaşgarlı Mahmud'un eseri Divanü Lugat'it-Türk, UNESCO 2024-2025 yıl dönümleri listesine dahil edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:41
Divanü Lugat'it-Türk'ün 950. Yıl Dönümü UNESCO Listesine Alındı

UNESCO Divanü Lugat'it-Türk'ü 2024-2025 Yıl Dönümleri Listesine Aldı

Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda kaleme aldığı Divanü Lugat'it-Türk eserinin 950. yıl dönümü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2024-2025 yıl dönümleri listesine dahil edildi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bu önemli eserinin Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazıldığı belirtildi. Divanü Lugat'it-Türk, ansiklopedik sözlük niteliği taşıdığı gibi Türk dilinin ve kültürünün derin zenginliğini yansıtmaktadır.

Ayrıca, kararın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan tarafından ortak olarak sunulan teklif ile alındığı bilgisi verildi. Macaristan, Moritanya, Fas, Katar ve Tacikistan ise bu teklife destek verdi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, bu durumu değerlendirerek, "Divanü Lugat'it-Türk sadece bir sözlük değil, Türk dillerinin zenginliğinin, Türk geleneklerinin bilgeliğinin ve Türk kültürünün canlılığının özetidir. Bu eserin 950. yılının kutlanması, yalnızca anma etkinliği değil, hızlı küreselleşme döneminde somut olmayan Türk mirasını koruma çabalarını yoğunlaştırma çağrısıdır" dedi.

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