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Divanu Lugati't-Türk Sergisi Türk Dünyasını Geziyor

Türkçenin ilk sözlüğü 'Divanu Lugati't-Türk' sergisi, 2025'e kadar Türk dünyasında sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:12
Divanu Lugati't-Türk Sergisi Türk Dünyasını Geziyor

'Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu' Sergisi

Türkçenin ilk sözlüğü olan ve Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren 'Divanu Lugati't-Türk' eseri, 'Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu' adlı sergi ile Türk dünyasını dolaşmaya hazırlanıyor. Bu sergi, sanatseverlerle tarih meraklılarını bir araya getiriyor ve birçok ülkede ziyaretçilere kapılarını açacak.

Kırgızistan'daki Açılış

Sergi, Türk Dünyası Vakfı iş birliğiyle Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesi'nde ziyarete açıldı. Türk Kültür ve Miras Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, sergi, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlendi. Amaç, Türk milletlerinin medeniyet kurucu kimliğini vurgulamak.

Kültürel Derinlikler

Sergi, ilginç kelimeler ve objeler eşliğinde Türk kültür mirasının derinliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. Sergide yer alan özel haritalar, Türkistan'ı modern haritalarla karşılaştırma fırsatı sunuyor.

Moda Tasarımı ve Etkileşim

Moda tasarımcısı Ezgi Karayel tarafından hazırlanan erkek ve kadın kıyafetleri de sergide yer alıyor. Bu tasarımlar, Divanu Lugati't-Türk'teki anlatımlara dayanmaktadır.

Gelecek Planları

'Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu' sergisi, 2025 yılı sonuna kadar başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere dünya genelinde farklı bölgelere taşınacak. Bu sergi ile Türk kültürü ve tarihi, daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkçenin ilk sözlüğü olan ve Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren "Divanu Lugati't-Türk"...

Türkçenin ilk sözlüğü olan ve Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren "Divanu Lugati't-Türk" eserini anlatan "Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" sergisi, birçok ülkede sanatseverlerle ve tarih meraklılarıyla buluşacak. Sergi, Türk Dünyası Vakfı iş birliğinde Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Kırgızistan'da Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Türkçenin ilk sözlüğü olan ve Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren "Divanu Lugati't-Türk"...

Türkçenin ilk sözlüğü olan ve Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren "Divanu Lugati't-Türk" eserini anlatan "Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" sergisi, birçok ülkede sanatseverlerle ve tarih meraklılarıyla buluşacak. Sergi, Türk Dünyası Vakfı iş birliğinde Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Kırgızistan'da Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesi'nde ziyarete açıldı.

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