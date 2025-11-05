Divriği'de Başıboş Köpekler Otomobile 108 Bin TL Zarar Verdi

Sivas'ın Divriği ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu park halindeki otomobilin tampon, far ve çamurlukları parçalandı; hasar 108 bin TL.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:49
Divriği'de Başıboş Köpekler Otomobile 108 Bin TL Zarar Verdi

Divriği'de Başıboş Köpekler Otomobile 108 Bin TL Zarar Verdi

Sivas'ın Divriği ilçesinde TOKİ konutları önünde park halindeki bir otomobil, sabah saatlerinde büyük hasarla bulundu. Araç sahibi yapılan incelemede aracın aksamlarında parçalanma olduğunu tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntüleri şok etti

Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen vatandaş, otomobilinin far, tampon ve çamurluk aksamlarının parçalandığını gördü. Görüntülerde gecenin ilerleyen saatlerinde çevrede dolaşan 4 başıboş köpek'in araca saldırdığı açıkça yer aldı.

Olay sonucunda araçta oluşan hasarın 108 bin TL olduğu belirlendi.

Belediyeden şikâyetçi olundu

Hasar gören araç sahibi, durumu yetkililere bildirerek CHP'li Divriği Belediyesi'nden şikâyetçi oldu ve ilçedeki başıboş köpek sorununun çözülmesini talep etti.

Öte yandan, aynı başıboş köpeklerin iddiaya göre farklı bir otomobile daha zarar verdiği ileri sürüldü.

SİVAS’TA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ZARAR VERDİ. 108 BİN TL’LİK HASAR...

SİVAS’TA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ZARAR VERDİ. 108 BİN TL’LİK HASAR OLUŞAN OTOMOBİL SAHİBİ, İLÇE BELEDİYESİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU.

SİVAS’TA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ZARAR VERDİ. 108 BİN TL’LİK HASAR...

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hainan’da Yeni Güç Sistemi Forumu: CSG, "Temiz Enerji Adası" Planını Açıkladı
2
Kartepe Kent Konut Evleri'nde Yoğun Tempo — 12 Blok, 144 Konut, 2026 Teslim
3
Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu AB'de Tescillendi
4
Denizli'nin Ekim İhracatı 413 milyon dolarla yüzde 7,3 arttı
5
İstanbul'da taksiden ücreti ödemeden kaçan kadın kamerada
6
Batman'da İnek Sürüsü Trafikte Aksamalara Neden Oldu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş