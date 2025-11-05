Divriği'de Başıboş Köpekler Otomobile 108 Bin TL Zarar Verdi

Sivas'ın Divriği ilçesinde TOKİ konutları önünde park halindeki bir otomobil, sabah saatlerinde büyük hasarla bulundu. Araç sahibi yapılan incelemede aracın aksamlarında parçalanma olduğunu tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntüleri şok etti

Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen vatandaş, otomobilinin far, tampon ve çamurluk aksamlarının parçalandığını gördü. Görüntülerde gecenin ilerleyen saatlerinde çevrede dolaşan 4 başıboş köpek'in araca saldırdığı açıkça yer aldı.

Olay sonucunda araçta oluşan hasarın 108 bin TL olduğu belirlendi.

Belediyeden şikâyetçi olundu

Hasar gören araç sahibi, durumu yetkililere bildirerek CHP'li Divriği Belediyesi'nden şikâyetçi oldu ve ilçedeki başıboş köpek sorununun çözülmesini talep etti.

Öte yandan, aynı başıboş köpeklerin iddiaya göre farklı bir otomobile daha zarar verdiği ileri sürüldü.

SİVAS’TA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ZARAR VERDİ. 108 BİN TL’LİK HASAR OLUŞAN OTOMOBİL SAHİBİ, İLÇE BELEDİYESİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU.