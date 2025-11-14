Diyabet Alarmı: Dr. Nurcan Yıldırım'dan Vatandaşlara Kritik Çağrı

Dr. Nurcan Yıldırım, diyabetin sinsi ilerlediğini belirterek erken tanı, belirtiler ve yaşam tarzı değişiklikleri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:48
Uzmandan uyarı

Sivas Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Nurcan Yıldırım, diyabet hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun insülini doğru kullanamaması sonucu geliştiğini belirten Dr. Yıldırım, bu durumun zamanla kalıcı ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekti.

"Diyabet sadece bir şeker hastalığı değildir; kalp krizi, böbrek yetmezliği ve görme kaybının en büyük nedenlerinden biridir" diyen Yıldırım, hastalığın genellikle sinsi ilerlediğini, bu nedenle birçok hastanın teşhis konulana kadar farkına varmadığını söyledi.

Dr. Yıldırım, erken belirtiler hakkında şu uyarıda bulundu:

"Ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, halsizlik, plansız kilo kaybı, bulanık görme gibi şikayetler diyabetin habercisi olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden kan şekeri ölçümü yapılmalıdır"

Diyabet tedavisinde en önemli noktanın yaşam tarzı değişikliği olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve bilinçli takip diyabetle mücadelede en güçlü silahlarımızdır. Tip 1 diyabetliler ömür boyu insüline ihtiyaç duyar, Tip 2 diyabette ise yaşam alışkanlıklarıyla hastalık kontrol altına alınabilir"

