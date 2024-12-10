Diyabet Sensörleri İle 28 Bin Çocukta Anlık Şeker Takibi Müjdesi

Diyabet Sensörleri ile İşlem Kolaylığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geri ödeme kapsamına alınacağını duyurduğu sensörlü glikoz izlem cihazları ile yaklaşık 28 bin tip 1 diyabet hastası çocuğun hayatı kolaylaşacak. Bu teknolojik cihazlar, çocuklarda parmak ucuna iğne batırılması gereksinimini ortadan kaldırarak, gerçek zamanlı ve sürekli glikoz takibi yapma imkanı sunuyor.

Devlet Desteği ile Sağlık Alanında Yenilik

Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası çocuklar için bu cihazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre, 2 yaş üstündeki çocuklar için önerilen bu cihazlar, hem ekonomik engeli aşmayı hem de sağlık takibini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Daha Az Acı, Daha Fazla Kontrol

Gözetim altında tutulan çocuklar, mevcut durumda parmaklarının ucuna iğne batırılarak şeker ölçümüne tabi tutuluyor. Ancak bu işlem, çocuklar için acı verici olurken, anlık takip için de yetersiz kalıyor. Sensörlü cihazlar, bu ihtiyacı karşılayarak, ölçüm sonuçlarını akıllı telefonlar aracılığıyla anlık olarak iletebiliyor.

Ailelerin Endişelerine Son

Cihazlar, hipoglisemi yani kan şekerinin düşmesi veya hiperglisemi olarak adlandırılan yüksek kan şekeri durumlarını anında tespit ediyor ve belirlenen cep telefonlarına uyarı gönderiyor. Böylece, çocukların sağlık durumları, ailelerinin yanında bulunmadığı zamanlarda dahi takip edilebiliyor.

Hızlı Müdahale İmkanları

Yaşanan olumsuzluklar karşısında, cihazlar hayati risk oluşturabilecek durumlarda hızlı müdahalelere olanak sağlıyor.