Diyabetle Mücadele: Diyaliz Hastası Ara Arsenyan’ın Umut Dolu Hikayesi

Diyabetle Mücadele: Ara Arsenyan'ın Umut Dolu Hikayesi

Diyabet kaynaklı böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıllık diyaliz sürecine giren Ara Arsenyan, hastalığının zorluklarına rağmen hayatla bağını koparmadan yaşıyor. 67 yaşındaki Arsenyan, motor ve skuter tutkusu ile yaşamına neşe katmaya devam ediyor.

Türkiye'de sayısını binlerce kişi artıran diyabet hastası bireylerin yaşamları, zor bir tedavi süreci ile sürüyor. Diyabet tanısı 14 yıl önce konan Arsenyan, ilk olarak hipertansiyon ile mücadele etti ve 7 yıl süren perhiz döneminin ardından böbrek yetmezliği sorunuyla karşılaştı.

Perhiz Sürecinin Zorlukları

Hastalıkla başa çıkma çabalarını anlatan Ara Arsenyan, “7-8 yıl boyunca perhiz ile süreci idare ettim ama bu dönem çok zorlu geçti. Yediklerime dikkat etmem gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Eşinin bu süreçte kendisine büyük destek olduğunu vurgulayan Arsenyan, ailesinde benzer bir sağlık sorununun olmadığını da belirtti.

Diyaliz Süreci ve Hayat Felsefesi

Haftada üç gün diyaliz tedavisi gören Arsenyan, yaşamında üzüntüye yer vermediğini ve böbrek nakli için sırada beklediğini ifade etti. “Hayatımda üzüntüye hiç yer vermiyorum. Biraz da kişilik meselesi” diyen Arsenyan, hastalıkla başa çıkmakta fazla kafa yormamak gerektiğini savundu. “Kimse bu yaşadıkları üzerine fazla düşünmesin. Bu bir yaşam şekli haline dönüşmeli” diye ekledi.

Şeker Tüketiminin Tehlikesi

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye’de diyabet hastası sayısının ve şeker tüketiminin alarm verici boyutlara ulaştığına dikkat çekti. “Nüfusumuzun yüzde 14,5’i diyabet hastası ve bu hastalıklarımızın çoğulca kaynağı şeker tüketimi” diyerek şeker alımını azaltmanın önemini vurguladı.

Erk, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çocuklara şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ve gazlı içeceklerden uzak durulması gerektiği önerisinde bulundu. “Diyabet ve hipertansiyon, böbrek yetmezliğine sebep olan iki önemli faktör. Hedefimiz günlük şeker tüketimini 150 gramdan 100 grama indirmek” ifadelerini kullandı.

Türk toplumunun sağlıklı nesiller yetiştirmek açısından çok iyi şeylerde şampiyon olabilmesi gerektiğinin üzerinde duran Erk, sağlıklı beslenmenin ana rahminden başladığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.