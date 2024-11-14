DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,32 0%
ALTIN
2.823,01 0,71%
BITCOIN
3.113.456,7 -0,6%

Diyabetle Mücadele: Diyaliz Hastası Ara Arsenyan’ın Umut Dolu Hikayesi

Diyabet kaynaklı böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren Ara Arsenyan, zorluklara rağmen hayat dolu bir yaşam sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:21
Diyabetle Mücadele: Diyaliz Hastası Ara Arsenyan’ın Umut Dolu Hikayesi

Diyabetle Mücadele: Ara Arsenyan'ın Umut Dolu Hikayesi

Diyabet kaynaklı böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıllık diyaliz sürecine giren Ara Arsenyan, hastalığının zorluklarına rağmen hayatla bağını koparmadan yaşıyor. 67 yaşındaki Arsenyan, motor ve skuter tutkusu ile yaşamına neşe katmaya devam ediyor.

Türkiye'de sayısını binlerce kişi artıran diyabet hastası bireylerin yaşamları, zor bir tedavi süreci ile sürüyor. Diyabet tanısı 14 yıl önce konan Arsenyan, ilk olarak hipertansiyon ile mücadele etti ve 7 yıl süren perhiz döneminin ardından böbrek yetmezliği sorunuyla karşılaştı.

Perhiz Sürecinin Zorlukları

Hastalıkla başa çıkma çabalarını anlatan Ara Arsenyan, “7-8 yıl boyunca perhiz ile süreci idare ettim ama bu dönem çok zorlu geçti. Yediklerime dikkat etmem gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Eşinin bu süreçte kendisine büyük destek olduğunu vurgulayan Arsenyan, ailesinde benzer bir sağlık sorununun olmadığını da belirtti.

Diyaliz Süreci ve Hayat Felsefesi

Haftada üç gün diyaliz tedavisi gören Arsenyan, yaşamında üzüntüye yer vermediğini ve böbrek nakli için sırada beklediğini ifade etti. “Hayatımda üzüntüye hiç yer vermiyorum. Biraz da kişilik meselesi” diyen Arsenyan, hastalıkla başa çıkmakta fazla kafa yormamak gerektiğini savundu. “Kimse bu yaşadıkları üzerine fazla düşünmesin. Bu bir yaşam şekli haline dönüşmeli” diye ekledi.

Şeker Tüketiminin Tehlikesi

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye’de diyabet hastası sayısının ve şeker tüketiminin alarm verici boyutlara ulaştığına dikkat çekti. “Nüfusumuzun yüzde 14,5’i diyabet hastası ve bu hastalıklarımızın çoğulca kaynağı şeker tüketimi” diyerek şeker alımını azaltmanın önemini vurguladı.

Erk, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çocuklara şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ve gazlı içeceklerden uzak durulması gerektiği önerisinde bulundu. “Diyabet ve hipertansiyon, böbrek yetmezliğine sebep olan iki önemli faktör. Hedefimiz günlük şeker tüketimini 150 gramdan 100 grama indirmek” ifadelerini kullandı.

Türk toplumunun sağlıklı nesiller yetiştirmek açısından çok iyi şeylerde şampiyon olabilmesi gerektiğinin üzerinde duran Erk, sağlıklı beslenmenin ana rahminden başladığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİA'dan Her Ay Yeni Yayın Önerisi: İlk Kitap Nizamülmülk'ün Siyasetname'si
2
Bakan Ersoy, Öğrencilerin Kültürel Miras Bilincine Dikkat Çekti
3
Türkiye ve Azerbaycan'dan Tarımda Güçlü İşbirliği Mesajı
4
İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan: "Trump Nobeli İstiyor!"
5
Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı
6
KVKK, Sosyal Medya Platformu X'e 1 Milyon 470 Bin Lira Ceza Kest

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak