Diyanet, 752 üniversite öğrencisini umreye gönderecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 günlük umre turları düzenliyor. Özellikle 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilde bulunan 752 üniversite öğrencisini umreye gönderme kararı aldı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, bu gençleri umreye göndermeyi planladıklarını ve bu hizmeti 81 ildeki gençlere de sunmayı düşündüklerini açıkladı. Diyanet'in bu girişimi, depremin etkilerini hafifletmek ve gençlere umre deneyimi yaşatmak amacıyla yapılan bir adım olarak görülüyor. Bu umre turları, özellikle gençler arasında büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu tür toplumsal olaylara duyarlı yaklaşımı ve gençlere destek olma çabası, toplumun birlik ve dayanışma ruhunu yansıtmaktadır. Umre turları, gençlerin manevi hayatlarını zenginleştirmek ve olumsuz etkileri atlatmalarına yardımcı olmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. İşte detaylar...





DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN 7 GÜNLÜK UMRE TURLARI

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 15 Ağustos'ta başlayan umre turlarına büyük ilgi olduğunu ifade etti. Depremlerin etkilediği 11 ildeki öğrencilerin umre yolculuğunu hayırseverlerin katkılarıyla başlattıklarını belirtti. Bircan, bu programın temel amacının gençleri Kabe, Beytullah ve Ravza gibi kutsal mekanlarla buluşturmak olduğunu vurguladı.

Bircan, depremlerin acısını yaşayan gençlerin manevi huzura kavuşmalarına katkı sağlamak amacıyla Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye gönderileceklerini açıkladı. Bu gençlere umre eğitimi vermek için il müftülerinin koordinasyonunda çalışacaklarını ve Mekke ve Medine'de ekip başkanlarının bulunacağını belirtti. Programın 7 günlük bir süreci kapsayacağını, 3 gününü Medine'de, 4 gününü ise Mekke'de geçireceklerini söyledi. Bazı öğrencilerin Cidde'ye inip ardından Mekke'ye gitmeyi tercih edeceğini, bazılarının ise Medine'ye inip sonrasında Mekke'ye geçeceğini açıkladı.





Bu yardım programının ilk aşamasında deprem bölgelerindeki gençlerin umreye gönderileceğini ifade eden Bircan, daha sonra ise hayırseverlerin destekleriyle Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençleri sırayla umreye göndermeyi planladıklarını belirtti. Bu inisiyatif, gençlerin manevi hayatlarını zenginleştirmek ve depremin etkilerini bir nebze olsun hafifletmek amacı taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tür toplumsal olaylara hassasiyetle yaklaşarak, gençlere destek olmayı ve manevi deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Umre turları, gençler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanacaktır. Bu tür yardımlar, toplumun dayanışma ve birlik duygusunu yansıtan güzel bir örnektir.