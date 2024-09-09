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Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi'nin eğitim yılının açılışında önemli hedefleri ve projeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:44
Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı Yapıldı

Diyanet Akademisi Eğitim Yılı Açılışı Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'nda konuştu. Erbaş, akademinin sunduğu eğitimlerle din görevlilerinin daha iyi bir donanımla göreve başlayacağını vurguladı.

Eğitim Merkezlerinden Binlerce Mezun

Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Erbaş, şimdiye kadar 33 eğitim merkezinde binlerce mezun verildiğini belirtti. Ayrıca, dini yüksek ihtisas merkezlerinde eğitim gören binin üzerinde öğrenci olduğunu ifade etti.

Hizmet İçi Eğitimlerin Önemi

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: "Hizmet içi eğitimlerle birlikte Diyanet Akademisi, ülkemiz ve İslam âlemi için önemli bir merkez haline geldi." Bugünün açılışının, 4-10 yaş grubundaki Kur'an kurslarının da eğitime başladığı gün olduğunu sözlerine ekledi.

Çocuklara ve Gençlere Hitap

2023 yılında 250 bin çocuğun 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına devam ettiğini belirten Erbaş, bu yıl 7-10 yaş arasındaki çocukların sayısını 100 bine çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı. "Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 20 milyon öğrencinin okula başladığını hatırlatarak, öğretmenlere önemli bir mesaj verdi. "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" ruhunu aşılamanın önemine dikkat çekti.

Diyanet Akademisi ve Gelecek Hedefleri

Erbaş, Diyanet Akademisi'nin, din eğitimi alanında önemli bir boşluğu doldurmak için kurulduğunu belirtti. Akademi sayesinde hocaların meslek öncesi ihtiyaçlarını tamamlayarak göreve başlayacağını vurguladı.

Materyal Çalışmaları ve Gelecek Projeleri

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, eğitimin kalitesini artırmak için materyal çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, 28 akademi merkezinde eğitim gören din görevlisi adaylarının sayısını artırmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Programı'na katılarak burada konuşma yaptı.

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