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Diyanet Akademisi Sempozyumu'nda İslam'ın Değerleri Vurgulandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Sempozyumu'nda İslam'ın evrensel değerlerine ve ilim insanlarının sorumluluklarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:04
Diyanet Akademisi Sempozyumu'nda İslam'ın Değerleri Vurgulandı

Diyanet Akademisi Sempozyumu Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen Diyanet Akademisi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İslam’ın Değerlerine İhtiyaç Var

Ali Erbaş, konuşmasında, "Bugün dünya, İslam'ın hayat veren ilkelerine muhtaçtır. Bu süreçte köklü bir ilmi mirasa sahip olan Müslüman bilim insanlarına önemli görevler düşmektedir." dedi.

Geçmişten Alınacak Dersler

Müslümanların tarih boyunca birçok kıymetli eser ürettiğini ifade eden Erbaş, "Medine'den Endülüs'e pek çok ilim insanı yetişti. Bu eserleri tanımamız ve genç talebeler yetiştirmemiz gerekiyor." diye belirtti.

Dini Bilginin Önemi

Dini bilginin yaşamın içinde yer alması gereklidir. Erbaş, sosyal gerçeklikleri dikkate almayan bir din anlayışının eksik kalacağını vurguladı.

Diyanet Akademisi'nin Bağımsız Rolü

Erbaş, Diyanet Akademisi'nin İslam bilimleri alanında önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtirken, eğitici kadrolar yetiştirmenin önemine değindi. "Akademimizin temel hedefi, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte eğitmenler yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

İnsanlık İçin Bilim

Yaşanan savaşların ve adaletsizliklerin insanlığı yeni bir arayışa sürüklediğini ifade eden Erbaş, dünyadaki huzurun sağlanması için, bilgi ve bilime ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sempozyumda ayrıca Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, üniversite rektörleri ve diğer akademisyenler de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Türkiye'de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Türkiye'de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Türkiye'de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Türkiye'de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Türkiye'de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Türkiye'de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Türkiye'de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Türkiye'de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

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