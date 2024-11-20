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Diyanet, Başkan Yardımcısı Martı'nın Çift Maaş Aldığı İddialarını Reddetti

Diyanet, Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın çift maaş aldığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:21
Diyanet, Başkan Yardımcısı Martı'nın Çift Maaş Aldığı İddialarını Reddetti

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Çift Maaş İddialarına Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın Diyanet'ten ve bir üniversiteden çift maaş aldığına dair iddiaları kesinlikle reddetti.

Yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevli kamu personelinin çift maaş aldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Resmi Açıklama ve Yasal Çerçeve

Açıklamada, üniversite öğretim üyelerinin Diyanet Başkanlığı'na tam zamanlı olarak görevlendirildiği ve bu durumun kamu yararı göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, bu uygulamanın 1981 yılından bu yana yürürlükte olan YÖK Kanunu çerçevesinde devam ettiğine dikkat çekildi.

Diyanet, üniversite kökenli yöneticilerin özlük haklarının diğer kamu kurumlarında görevli öğretim üyeleriyle aynı olduğunu ve bu konuda özel bir uygulamanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Kamuoyunu Bilgilendirme

Açıklamada, üniversitedeki görevlerinden vazgeçerek sadece kamu yararını gözetmek amacıyla Diyanet'te çalışan yöneticiler hakkında yapılan iddiaların asılsız olduğu ve bu durumun Diyanet'i ve yöneticileri kamuoyu nezdinde yıpratmaya yönelik kasıtlı haberlerden ibaret olduğu ifade edildi. Gerekli yasal işlemlerin yapılacağı da belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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