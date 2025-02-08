Diyanet Başkanı Ali Erbaş Osmaniye'de Yeni Kur'an Kursu Açılışında

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Osmaniye'de Kur'an Kursu Açılışına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmaniye'de gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında hayırseverlerce yaptırılan yeni Kur'an kursunun açılış törenine katıldı. Erbaş, açılış öncesinde Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi.

Daha sonra bir restoranda düzenlenen "İl Buluşmaları" etkinliğinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Erbaş, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile bir araya geldi ve 15 Temmuz Amfisi'nde Diyanet İşleri personeliyle buluştu.

Ardından, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Nuri Çomu 4-6 Yaş Kur'an Kursu binasının açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, Kur'an'ın öğrenileceği bir binanın açılışının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaş Kur'an kurslarında görevlendirilen hocaların titizlikle seçildiğini belirtti: "Hocalarımızı İlahiyat Fakültesi mezunu hoca hanımlardan seçiyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde sertifika programına tabi tutuyoruz. 360 kredilik sertifika programını tamamlamayan hocalarımızı görevlendirmiyoruz."

Erbaş, bu kursların 10 yıl önce başlatıldığını ve 1,5 milyon çocuğun mezun olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde Diyanet gençlik merkezlerinin bulunduğunu da ifade eden Erbaş, bu merkezlerin özellikle üniversitelerde kurulduğunu vurguladı. Gençlerle sohbet ederken aldıkları eğitimlerin sonuç verdiğini görebildiğini belirten Erbaş, "Peygamber Efendimiz, çocuklara 7 yaşına kadar temel dini değerlerin öğretilmesi gerektiğini belirtmiştir. Eğitim bilimcilerinin de aynı fikirde olduğunu görmekteyiz."

Erbaş, Türkiye'deki cami ve Kur'an kurslarının, hayırseverler ve vatandaşların katkılarıyla yapıldığını belirterek, destek verenlere teşekkür etti. Tören sona erdikten sonra Erbaş ve protokol üyeleri kurdele keserek Kur'an kursunu hizmete açtı.

Açılış törenine Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.