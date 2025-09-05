Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Yalova Esenköy Merkez Camisi'ni Açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Esenköy Merkez Camisi Açılışında

Yalova'daki törenle caminin önemine ve sadaka-i cariyeye vurgu yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da Esenköy Merkez Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Erbaş, törende Peygamberimizin şehirlerde en hayırlı ve en güzel yerin camiler olduğunu öğrettiğini hatırlatarak, caminin destek ve gayretlerle kısa sürede tamamlandığını belirtti. Bazı camilerin inşasının uzun sürdüğünü, temeli atılan her caminin geç de olsa tamamlandığını ifade etti.

Erbaş, Peygamberimizin "Dünyada bir caminin, mescidin yapılmasını sağlayan mümine cennette onun karşılığı vardır." buyruğunu aktararak, "Ne güzel bir müjde değil mi?" diye konuştu. Bu eserlerin unutulmamak ve ahirette azık olmak için bir vesile olduğunu söyledi.

Üç kişinin amel defterinin ölse de kapanmayacağına dikkati çeken Erbaş, bunları şöyle sıraladı: 1) İlminden istifade edilen alimler, 2) hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalar, 3) insanlık, millet, milletin menfaati için hayır yapanlar. Camiler, okullar, yollar, köprüler gibi mekanların sadaka-i cariye olduğunu vurguladı. Sadaka-i cariye sahiplerinin amel defterleri hiç kapanmayacaktır. Efendimizin bir müjdesidir.

Erbaş, caminin ilerleyen yıllarda geniş cemaatlere hizmet etmesini dileyerek, gençlerin ve çocukların camilerde temel dini bilgileri öğreneceğini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarına değinen Erbaş, geçen hafta sona eren kurslarda 3 milyona yakın çocuk ve gencin Kur'an-ı Kerim'i, abdesti, namazı ve dini değerleri öğrendiğini aktardı.

Türkiye'de 90 bin cami bulunduğunu hatırlatan Erbaş, her bir caminin fonksiyonel bir mektep gibi olmasını, minarelerinden ezanların ebediyen yükselmesini diledi.

Erbaş duada bulunarak "Cenabıhak bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı dindirtmesin." dedi, caminin yapımına emeği geçenlere teşekkür etti ve hayırlı olmasını temenni etti.

Törende kimler vardı

Konuşmanın ardından dua edildi ve caminin açılış kurdelesi kesildi. Törene Vali Hülya Kaya, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, Esenköy Belde Belediye Başkanı Mehmet Temel, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.