Diyanet Başkanı Arpaguş: 2026 Hac Kontenjanı 84 bin 942

2026 yılı Hac Kura Töreni, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, protokol üyeleri ve hacı adayları katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, hac özelinde hazırlanan video gösterimi ve açılış konuşmalarıyla sürdü.

Kura konuşması

"Birazdan noter huzurunda kuralar çekilecek. Sizler, yıllardır hasretini çektiğiniz Kabe-i Muazzama’ya, Ravza-i Mutahhara’ya ve o mübarek mekanlara kavuşmak umuduyla hac başvurusu yaptınız. Yüce Rabbimizin davetine icabet ederek Rahman’a misafir olmak istediniz. Bugün sizinle beraber yüzbinlerce kardeşimizin kalbi, özlemle ve hasretle atıyor. Her bir kardeşimiz kurada adını görmek için heyecanla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler de sizin bu heyecanınıza ortak oluyoruz. Burada şu hususu bilmenizi isterim. Kura sonucu ne olursa olsun, aslolan, sizin yüreğinizde hissettiğiniz duygu ve heyecandır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok kıymetlidir. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Cenab-ı Allah, kalbimizde taşıdığımız imanımıza, niyetimize ve samimiyetimize bakacaktır. Amellerimiz niyetlerimize göre değer kazanacaktır. Dolayısıyla kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz halis ise o bizi Allah’ın rızasına ulaştıracaktır" dedi.

Kontenjan ve kayıtlar

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, gönlünün başvuru yapan herkesi kutsal topraklara götürmekten yana olduğunu belirtti ve kapasiteleri aşmanın telafisi mümkün olmayan riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Arpaguş, "Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942’dir" dedi. Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtlı olup da kaydını güncelleyen vatandaşlarımızla birlikte toplam 1 milyon 799 bin 836 vatandaşımız, 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır.

Arpaguş, Suudi Arabistan yönetimi tarafından Mescid-i Haram’a girişler dahil sıkı kontroller uygulandığını, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların hareme girişine izin verildiğini vurguladı. Vatandaşların mağdur olmamaları için hac yapmak amacıyla alternatif yöntemlere yönelmemeleri ve bu tür vaatlere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Sonuçların açıklanması ve tarihler

Hacı adayları bugün akşam 20.00’da e-Devlet üzerinden hac kura sonuçlarına erişebilecek. 2026 yılı haccı için Türkiye’den çıkışlar 18 Nisan-22 Mayıs 2026 tarihlerinde, hacdan dönüş ise 31 Mayıs-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek şekilde planlandı.

