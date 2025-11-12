Diyanet Başkanı Arpaguş: Gazze'ye Sessiz Kalmak Vicdanlarda Kapanmaz Yara Açar

İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi"nin sonuç bildirgesini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, zirvenin ardından uluslararası topluma güçlü bir çağrı yaptı.

Zirve ve katılım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde gerçekleştirilen zirveye 48 ülkeden 200’den fazla kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. İki gün süren oturumlarda Gazze’de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani krize kalıcı ve etkili çözüm arandı.

"Bu zulme karşı sessiz kalmak, sadece mevcut acıları derinleştirmekle kalmayacak, gelecek nesillerin vicdanında kapanmaz yaralar açacaktır"

Arpaguş'un açıklamaları: Suçlamalar ve insani tablo

Arpaguş, açıklamasında İsrail’in saldırılarını sert ifadelerle değerlendirdi ve saldırıların insanlık, hukuk ve yerel yaşam üzerine yarattığı yıkımı vurguladı:

"İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları çağımızın utanç verici ve en ağır insani trajedilerinden biri haline gelmiştir. Bu saldırılar, yalnızca binlerce masum sivilin yaşam hakkını gasp etmekle kalmamış aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası hukukun temel prensiplerini de açıkça ihlal etmiştir. Gazze’de sistematik biçimde yürütülen bu soykırım süreci, nesiller boyu sürecek derin toplumsal travmaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Gazze’de yerleşim alanları, hastaneler, okullar ve ibadethaneler hedef alınmış, şehirler yerle bir edilmiştir. Bununla birlikte, Gazze’nin tarihi dokusu ve kültürel mirası da kasıtlı biçimde yok edilerek bir halkın hafızası silinmek istenmiştir"

Arpaguş, Gazze’de temel insani ihtiyaçların kesintiye uğradığını; gıda, su, elektrik, tıbbi yardım ve barınma gibi yaşamsal hizmetlerden mahrumiyetin özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’nin yeniden inşası konusunda uluslararası ortak hareket çağrısına atıf yaptı.

Zirvenin hedefleri ve katılımcı profili

Arpaguş, zirvenin geniş bir coğrafyadan kurum, uzman ve akademisyenin katılımıyla Gazze’ye yönelik insani yardım mekanizmalarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdığını söyledi:

"Bu bağlamda, Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde İstanbul’da düzenlenen Gazze İnsani Yardım Zirvesi, bu kararlılığın küresel çapta somut bir adımı niteliği taşımaktadır. Bu zirveye Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan 30 ülkeden 200 insani yardım kuruluş ve 500’ün üzerinde uzman katılım sağlamıştır. Gazze’deki zulme sessiz kalmayan uluslararası kurumlar, akademisyenler ve medya temsilcileri, İstanbul Zirvesi’nde bir araya gelerek insani krize çözüm üretmek, yardım çalışmalarını daha etkili hâle getirmek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla ortak bir irade ortaya koymuştur"

Zirvede ele alınan alanlar

İki günlük programda eğitim, sağlık, barınma ve gıda başta olmak üzere Gazze’deki çok boyutlu insani kriz kapsamlı biçimde değerlendirildi. Alanında uzman akademisyenler ve yardım kuruluşu temsilcileri, sahadan gelen veriler ışığında kalıcı ve uygulanabilir projeler üzerinde tartıştı.

Sonuç bildirgesinin maddeleri

Arpaguş, zirvenin sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinin maddelerini açıkladı:

"Gazze’ye insani yardımın hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için, Türkiye, Mısır ve Ürdün’ün öncülüğünde uluslararası bir koordinasyon merkezinin kurulması kararlaştırılmıştır. Gazze’de yetimlerimiz korunması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Yetim Himaye Programı acilen devreye sokulmalı ve bu konunun öncelikli olarak ele alınması sağlanmalıdır. Gazze’deki barınma krizine çözüm getirmek amacıyla, Zirveye katılan kurumlarca desteklenecek geçici barınma merkezleri kurulmalı ve bu merkezlerin ihtiyaç duyacağı altyapı çalışmaları ivedilikle başlatılmalıdır. Seyyar hastaneler ve acil müdahale birimleri ivedilikle devreye alınmalı, tıbbi malzemeler, ilaç ve ekipmanlar Gazze halkına ulaştırılmalıdır. Gazze’de tam teşekküllü hastane ve sağlık merkezlerinin inşası için sağlık bakanlıkları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri koordineli biçimde harekete geçmeli; sürdürülebilir bir sağlık altyapısı oluşturulmalıdır. Anne-çocuk sağlığı ve psikolojik destek hizmetleri yaygınlaştırılmalı, travma sonrası destek merkezleri ve kronik hastalıkların takibi için özel birimler kurulmalıdır. Geçici eğitim merkezleri ve dijital öğrenme yöntemleri okulların yeniden inşa edileceği süreye kadar acilen devreye sokulmalı ve eğitimin devamlılığı sağlanmalıdır. Üniversiteler arası işbirliği anlaşmaları yapılmalı, Gazzeli öğrencilere yönelik tam kapsamlı burs imkânı sunulmalıdır. Saldırılar sonucunda yıkılan cami, mescit ve ibadethanelerin onarımı ve yeniden inşası acilen devreye sokulmalı, halkın manevi yaşamını sürdürme hakkı korunma altına alınmalıdır. Yerel kalkınma odaklı mikro-finans ve işletme destek programlarının başlatılmasına, mesleki eğitimlerin verilmesine ve STK’ların kendi uzmanlık alanlarına uygun projelerle bu eğitimleri desteklenmesine karar verilmiştir. Gazze’deki kriz ve insani yardım faaliyetlerinin uluslararası medyada görünürlüğü artırılmalı, Gazze’de yaşananlar unutturulmamalıdır. Gazze’deki savaş suçları ve insan hakları ihlallerine ilişkin soruşturmaların takibini yapmak üzere zirveye katılan kurumların temsilcilerinden oluşan uluslararası bir komisyon kurulmalıdır. İstanbul Zirvesi’nde alınan tüm kararların etkin şekilde uygulanmasının takibi ve güvenliği için gerekli tüm diplomatik girişimlerin devreye sokulmasına karar verilmiştir"

Uluslararası sorumluluk çağrısı

Arpaguş, son bölümde uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu hatırlatarak güçlü bir çağrı yaptı:

"Gazze İnsani Yardım Zirvesi, insanlık tarihinin bu karanlık döneminde, uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulunmaktadır. Bu zulme karşı sessiz kalmak, sadece mevcut acıları derinleştirmekle kalmayacak, gelecek nesillerin vicdanında kapanmaz yaralar açacaktır. Bugün atılacak her adım, daha adil bir dünya için yarına miras bırakılacaktır. Bu bildirge, insanlığın ortak vicdanının ve değerlerinin yeniden inşası için tarihî bir belgedir. Uluslararası toplumun her bir üyesi, bu insanlık suçunun sona erdirilmesi ve yaraların sarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Gazze’nin yeniden inşası ve normalleşmesi, tüm insanlığın ortak sorumluluğu ve görevidir. Zirve katılımcıları, yukarıda belirtilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için kararlı bir duruş sergilemekte ve tüm uluslararası aktörleri bu insani sorumluluk çerçevesinde harekete geçmeye davet etmektedir. İnsanlığın ortak geleceği için, bu çağrıya kulak verilmeli ve gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır"

Zirve, alınan kararların uygulanması için diplomasi ve sivil toplum işbirliğinin hızlandırılması yönünde somut adımlar atılmasını hedefliyor.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN "ULUSLARARASI GAZZE İNSANİ YARDIM ZİRVESİ"NİN SONUÇ BİLDİRGESİNİ AÇIKLAYAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ, "BU ZULME KARŞI SESSİZ KALMAK, SADECE MEVCUT ACILARI DERİNLEŞTİRMEKLE KALMAYACAK, GELECEK NESİLLERİN VİCDANINDA KAPANMAZ YARALAR AÇACAKTIR" DEDİ.