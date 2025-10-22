Diyanet Başkanı Arpaguş: İslam Dünyası İş Birliğine Muhtaç | Gaziantep Forum 2

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öncülüğünde, Valilik, Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri işbirliğiyle düzenlenen "Gaziantep Forum 2" açılışı Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Arpaguş: Gelecek İçin Ortak Kurumsal Yapılar Şart

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, törende yaptığı konuşmada, Müslümanların gelecek perspektifine ışık tutacak bu ilmi toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Arpaguş, burada ortaya konacak fikir ve değerlendirmelerin İslam dünyasının geleceğine yeni ufuklar kazandıracağına inandığını söyledi.

Arpaguş, "Maddi ve manevi krizlerin dünyayı kuşattığı bir zamanda yaşıyoruz. 20. yüzyılın başlarında yaşanan iki büyük dünya savaşından sonra kurulan küresel sistemin her yönüyle iflas ettiği bir süreçten geçiyoruz. Sözde dünya barışını tesis etmek için kurulmuş olan uluslararası yapılar, hukuk sistemleri ve ortaya konulan normlar, etkisini yitirmiş ve yeryüzü tam anlamıyla bir kaos ve kargaşa ortamına sürüklenmiştir." diye konuştu.

Çözüm: Özellikle Filistin ve Gazze Örneği

Arpaguş, başta bu bölge olmak üzere dünyanın pek çok yerinin zulüm, şiddet ve katliamlara sahne olduğunu, toplumların adaletsizlik, açlık ve yoksulluk girdabına mahkum edildiğini kaydetti. İnsanlığın bir çıkış yolu ve esenlik iklimi aradığını belirten Arpaguş, "Özellikle Filistin ve Gazze ekseninde yaşananlar göstermiştir ki, Müslümanların ilmi, fikri, siyasi, iktisadi, askeri ve benzeri alanlarda iş birliği geliştirmekten ve müşterek kurumsal yapılar oluşturmaktan başka bir çıkış yolu bulunmamaktadır."

Öze Dönüş ve Bilimsel Bağımsızlık

Arpaguş, İslam coğrafyasının son yüzyılda siyasi, iktisadi, askeri ve kültürel müdahalelere maruz kaldığını vurgulayarak, "İslam dünyası, acilen bir öze dönüş yolculuğu başlatmak zorundadır." ifadesini kullandı. Kur'an, sünnet ve medeniyet köklerinden çözümler bulmanın, bilgiyi yeniden üretip bilince dönüştürmenin ve fikri bağımsızlığın önemine dikkat çekti.

Arpaguş, tarihin en köklü medeniyetinin mensupları olduklarını hatırlatarak, temel meselelerde ortak akıl, vahdet şuuruyla birleşme ve müşterek hareket tarzı geliştirme çağrısında bulundu.

Forum Katılımcıları ve Program

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, İsrail'in Amerika ve Avrupa desteğiyle sürdürdüğü iddia ettiği katliamların batının evrensel ahlak düzeni kuramayacağını ortaya koyduğunu belirterek, aileden eğitime, siyasetten ekonomiye, teknolojiden kültüre kadar uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de selamlama konuşmaları yaptı.

İslam dünyasının güncel meselelerinin ele alınacağı forum, 10'dan fazla ülkeden akademisyenin katılımıyla 2 gün sürecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öncülüğünde, Valilik, Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri işbirliğinde, "İslam dünyası nereye? Güçlü bir gelecek için persfektif" temasıyla" gerçekleştirilen "Gaziantep Forum 2" etkinliğinin açılış programına katılarak konuşma yaptı.