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Diyanet Başkanı Erbaş: Aile, Toplumun Bel Kemiğidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile değerlerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, din görevlilerinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:29
Diyanet Başkanı Erbaş: Aile, Toplumun Bel Kemiğidir

Diyanet Başkanı Erbaş, Aile Değerlerine Dikkat Çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldiği programda aile değerlerinin korunmasının önemini vurguladı. Erbaş, "Aile bizim en önemli kurumumuz, toplumun bel kemiği, çekirdeğidir." ifadelerini kullandı.

Toplumun Aydınlatılması Görevi

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş Zonguldak'ta din görevlileriyle bir araya geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, din görevlilerinin din konusunda toplumu aydınlatma görevini hatırlattı.

İhlal, Samimiyet ve Aşk Önemli

Erbaş, konuşmasında, din görevlilerinin yükümlülüklerini yerine getirirken ihlas, samimiyet, aşk ve heyecan gibi değerlerin önemine dikkat çekti. Bu unsurların eksik olduğunda başarı elde edilemeyeceğini belirtti.

2025 Aile Yılı Duyurusu

Erbaş, 2025'nin Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, aile değerlerini korumak için Kur'an ve sünnet'in güçlü dayanaklar olduğunu vurguladı. "Ailemizi, aile değerlerimizi korumamız lazım. İlkelerimize sahip çıkmamız lazım." dedi.

Programa ayrıca Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun'un katılım gösterdiği bilgisi verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, din görevlileriyle bir araya geldi. Programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu (sol 2), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer (sol 4) ile Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun (solda) da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, din görevlileriyle bir araya geldi. Programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu (sol 2), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer (sol 4) ile Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun (solda) da katıldı.

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