Diyanet Başkanı Erbaş Ayasofya'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namaz esnasında yaptığı konuşmada, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinin önemine değinen Erbaş, "Unutmayalım ki bugün zalimlerin zulmü, Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması, birlik içinde hareket etmemize bağlıdır." diye belirtti.

Şehitlere Dua ve Zulme Karşı Sesleniş

Erbaş, hutbesinde Bedir'den Kudüs'e, Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar olan süreçte ölen şehitlere dua etti. Ayrıca, "Zalimler ve işgalciler, yeryüzünün her yerinde katliam yapıyor. Ancak zulüm ve haksızlık ebedi değildir, mutlaka yenileceklerdir." şeklinde ifadelerde bulundu.

İslam alemine seslenen Erbaş, "Birliğimizi sağlamalı, geçmişteki deneyimlerden ders alarak hakikati idrak etmeliyiz. Hakkın yanında, zulmün karşısında durmak vicdan sahibi herkesin en temel sorumluluğudur." dedi.

Müslümanların Birliği ile Gelen Barış Umudu

Erbaş, Müslüman toplumların sağlıklı bir birlik sağlaması durumunda, zayıf ve kimsesizlerin güleceğini, adaletin yeryüzünde kendini göstereceğini belirtti. "Daha fazla bir araya gelmeli ve emperyalistlerin oyununa gelmemeliyiz. Zenginliklerimizi korumamız için güçlü bir birlik oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazında, binlerce Müslüman bir araya gelerek Heniyye için dualar etti. Ali Erbaş, gıyabi cenaze namazında, tüm masum ve mazlumlar için de dua etti.