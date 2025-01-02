Diyanet Başkanı Erbaş, Eskişehir'de Regaip Kandili Programına Katıldı

Diyanet Başkanı Erbaş'tan İslam'ın Niyeti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Regaip Kandili programında, İslam'ın yüceliğini bir kez daha dile getirdi. Erbaş, "Hazreti Adem Peygamberimizden Hazreti Muhammed Efendimize kadar bütün peygamberler İslam peygamberidir. İslam, insanlığa nasip olmuş, verilmiş olan en büyük nimettir," ifadelerini kullandı.

8 Asırlık Ulu Cami'de İbadet

Programa katılan Erbaş, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan, yaklaşık 8 asırlık Ulu Cami'de cemaate yatsı namazı kıldırdı. Yatsı namazının ardından vaaz veren Erbaş, üç aylara girdiklerini hatırlattı.

Medeniyetin Mukaddes Ayları

Erbaş, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının medeniyetlerinde hayırlı ve mukaddes olduğunu belirtti. "Bu üç ay içerisinde mübarek geceler vardır. Bu gece, idrak ettiğimiz Regaip Gecesi," dedi ve ardından gelecek önemli günler hakkında bilgiler verdi.

İmtihan Olma Gayesi

Dünyada daha iyi bir Müslüman olmak için yaratanın insana çeşitli sınavlar sunduğunu ifade eden Erbaş, "Yaratılış gayemiz demek ki imtihan olmaktır. Bütün peygamberler bu hakikati insanlara anlatmak üzere görevlendirilmiştir," şeklindeki sözleriyle dinleyicilerine hitap etti.

Filistin İçin Dua

Erbaş, Gazze ve Filistin'deki mazlumlar için de dualar ederek, "Bütün Müslümanların güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı. Zalimlerin birbirine düşmesini dileyerek, ramazan ayına ulaşmayı temenni etti.

Katılımcılar

İlahilerin okunduğu ve duaların yapıldığı programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Müftüsü Muharrem Gül, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Anadolu'nun en büyük ahşap direkli ibadethanelerinden yaklaşık 8 asırlık Ulu Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Anadolu'nun en büyük ahşap direkli ibadethanelerinden yaklaşık 8 asırlık Ulu Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programına katıldı.