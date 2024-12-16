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Diyanet Başkanı Erbaş: İslam, İnsanlık İçin Kurtuluş Reçetesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam’ın değerlerine dayalı bir yaşamın insanlığın kurtuluşu için önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:57
Diyanet Başkanı Erbaş: İslam, İnsanlık İçin Kurtuluş Reçetesi

Diyanet Başkanı Erbaş’tan İslam ve İnsanlık Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "İslam'ın inanca, bilgiye, bilince ve güzel ahlaka dayalı hayat tasavvuru, bütün insanlık için kurtuluş reçetesi olacaktır" dedi.

Çağın Sorunlarına İslam Çözümü

Erbaş, Ankara'da düzenlenen ve 3 gün sürecek toplantının hayırlı olmasını dileyerek, dünyanın içinde bulunduğu adaletsiz durumu değerlendirdi.

Uzun süredir süren güç dengesizliklerini ve insan onuruna yapılan saldırıları dile getiren Erbaş, "Küresel ırkçı emperyalizm, insani değerleri yok sayarak toplumları karanlık bir girdaba sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

İnsanlık Krizi ve Ahlaki Değerler

Erbaş, insanlığın bir ahlak ve medeniyet krizi yaşadığını belirtti ve "Müslümanlar, bu sorundan en çok etkilenenler olsa da, tüm dünya için geçerli bir sorun haline gelmiştir" dedi.

Yüz yılı aşkın süredir sürdürülen politikaların insana güzel bir gelecek sunmaktan uzak olduğunu ifade eden Erbaş, çağın sorunlarına İslam düşüncesinden çözümler üretilmesi gerektiğini ve bunun insanlığın en büyük ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Diyanet’in Rolü ve Gelecek Vizyonu

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, toplumun manevi rehberliğini üstlenme konusunda önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Diyanet mensuplarının, İslam’ın değerlerini yayma konusunda kararlı bir şekilde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Toplumla olan ilişkilerini çağın gerçekliklerine göre yeniden şekillendirmeye yönelik projeler geliştirildiğini ifade eden Erbaş, camilerin kardeşlik ve paylaşma merkezleri olarak güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gelecek Toplantılar ve Projeler

Erbaş, 26-28 Kasım’da gerçekleştirilecek olan 7. Din Şurası’nın "Dijital Dünyada Diyanet Hizmetleri" temalı olacağını hatırlatarak, inceleme ve değerlendirmelerin süreceğini bildirdi.

Bu toplantıda, Diyanet hizmetlerinin geleceğinin ele alınacağını belirten Erbaş, toplantının gündeminin yeni nesillere daha etkili İslami bilgileri ulaştırmak üzerine yoğunlaşacağını vurguladı.

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