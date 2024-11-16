Diyanet Başkanı Erbaş: Kudüs'te Soykırım Yapılıyor

Diyanet Başkanı Erbaş, Kudüs'te Soykırım İddiasında Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas'ta gerçekleştirilen Hafızlık İcazet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Kudüs'te Haçlıların torunları olan siyonist Hristiyanlar ve siyonist Yahudilerin işbirliğinde soykırım yapılıyor, kan akıyor, katliam yapılıyor" dedi.

Kudüs ve Tarihsel Bağlantılar

Erbaş, Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda 190 öğrencinin katılımıyla düzenlenen törenin önemine değinerek, hafızların ömürleri boyunca Kur'an'ı koruyacak kişiler olduğunu belirtti. Müslümanların Kudüs'teki barışı sayesinde 4 asır boyunca farklı kültürlerden insanların huzur içinde yaşadığını aktaran Erbaş, tarihsel olaylara vurgu yaptı.

Katliam ve Soykırım İddiaları

"Kudüs'te kan akıyor, katliam yapılıyor" diyen Erbaş, Haçlı ve Romalıların torunlarının geçmişte gerçekleştirdiği zulümleri anımsatarak şunları ekledi: "88 sene sonra hepimizin adına, tüm Müslümanların adına Selahaddin Eyyubi, Kudüs'te Haçlıların zulmüne Kur'an ile son verdi.”

Müslümanların Birliği ve Dayanışması

Erbaş, 30 bine yakın bebek ölürken müslümanların ne yaptığını sorgulamalarının gerektiğini ifade etti. Sadece dua etmekle bu zulmün son bulamayacağını belirten Diyanet Başkanı, Müslümanların ve dünyanın vicdanlı insanlarının bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ödül Töreni

Konuşmanın ardından Erbaş, Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ile birlikte il genelindeki Kur'an kurslarından hafızlık eğitimini tamamlayan 190 öğrenciye belgelerini takdim etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda 190 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı. Erbaş törende konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda 190 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı. Erbaş törende konuşma yaptı.