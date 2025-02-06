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Diyanet Başkanı Erbaş'tan 6 Şubat Depremleri Üzerine Anlamlı Açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:43
Diyanet Başkanı Erbaş'tan 6 Şubat Depremleri Üzerine Anlamlı Açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Depremlere Dair Önemli Açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümünde anlamlı bir açıklama yaptı. Erbaş, "Tarifi mümkün olmayan acıların yaşandığı ve 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin yaralarını ilk günden bu yana devlet-millet el ele büyük bir dayanışmayla sarmaya çalıştık, bugün de aynı gayret ile çalışmalarımıza devam ediyoruz," ifadesini kullandı.

Dayanışma ve Başsağlığı Mesajı

Ali Erbaş, bu büyük felaketin 11 ili doğrudan etkilediğini, 81 ilin her köşesinde acının hissedildiğini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. "Yüce Rabb'imiz böylesine derin acıları yaşadığımız afet ve musibetlerden aziz milletimizi ve tüm insanlığı muhafaza eylesin," dedi.

Erbaş, ayrıca, "Başta depremden etkilenen vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize sağlıklı bir ömür diliyor, dayanışma ruhumuzun her daim kuvvetli olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum," şeklinde devam etti.

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