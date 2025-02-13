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Diyanet Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili Mesajı: Tövbe ve İstiğfar Fırsatı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Gecesi'nin tövbe ve yeni başlangıç yapmak için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:57
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili Mesajı: Tövbe ve İstiğfar Fırsatı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Gecesi'nin, tövbe ve istiğfarda bulunmak, günahlardan arınmak ve yeni bir başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Erbaş, yayımladığı mesajında, İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlayarak, bu geçeceğin iman ve samimiyetle Allah'a yönelen müminler için kurtuluş müjdesi olduğunu vurguladı. Bu gecenin, ömür sermayesinin her an tükenmekte olduğu bilinciyle geçmişin muhasebesini yaparak hayattaki tüm olumsuzlukları terk etme, ruhu tövbe ve duayla arındırarak vahyin ve sünnetin rehberliğinde geleceği planlama fırsatı sunduğunu belirtti.

'Berat Gecesi, tövbe ve istiğfarda bulunmak, günahlardan arınmak ve yeni bir başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsattır.' diyen Erbaş, Cenabıhak'ın Kur'an-ı Kerim'de 'Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir.' ayetiyle tüm müminleri tövbeye davet ettiğini belirtti.

Erbaş, 'Kalbini ve ruhunu kötülüklerden ve günahlardan arındırarak, iman ve istikamet üzerine bir hayat yaşayanları dünyada huzur, ahirette ebedi kurtuluşla müjdelemektedir.' ifadelerine yer verdi.

Bu sebeple, idrak ettiğimiz bu mübarek gecede, ellerimizi ve gönüllerimizi yüce Rabbimizin engin merhametine açarak, 'Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, rahmetini ve mağfiretini istiyorum.' niyazıyla O'na halimizi arz ederek müjdesine ulaşmayı hedeflemeliyiz. Hata ve günahlarımızdan arınarak ömrümüzün kalan kısmını Allah'a iman, itaat ve teslimiyetle geçirmenin kararlılığını kuşanmalıyız.

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