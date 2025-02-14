DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Diyanet Başkanı Erbaş'tan Dini Musiki Kursu Mezuniyeti Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dini Musiki Kursu mezuniyetinde İslam musikisinin zenginliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:19
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Dini Musiki Kursu Mezuniyeti Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Dini Musiki Kursu Mezuniyet Töreni

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4. Dönem Dini Musiki Kursu Mezuniyet Merasimi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Uzak Doğu musikisi İslam medeniyetinin musikisinden etkilenmiş bir musikidir. Bizim musikimiz yeni ortaya çıkan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2023 tarihinde, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, Diyanet Akademisi Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi tarafından düzenlendi. Konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığının dini musiki kurslarının 2014 yılında İstanbul ve Ankara'da başladığını vurguladı.

Erbaş, bu kurslara Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların başvurduğunu ve yatılı eğitim aldıklarını belirtti. Katılımcılara 9 ay boyunca ezan, kamet, ilahiler, makamlar, sala, mesnevi okumaları ve edebi metinler gibi birçok konuda eğitim verildiğini anlattı.

Dini müziğin önemine işaret eden Erbaş, "İslam medeniyetinin musikisi dünyanın en zengin musikisidir. Batı musikisi ile İslam medeniyetinin musikisi ayrı birer kimliktir. Bizim musikimiz, köklü ve tarihi bir geçmişe sahiptir. İbn-i Sina, 'Musiki' adında bir eser kaleme almış, sadece tıbbi alanla değil, müzik alanında da büyük bir üne kavuşmuştur" dedi.

Konuşmasının ardından, Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi mezunları tarafından verilen konseri izleyen Erbaş, 9 ay sonunda mezun olan 8 kursiyere mezuniyet belgelerini takdim etti.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Muhammed Coşkun da katılarak etkinliğe destek verdiler.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi'nin Fatih Kültür Sanat Merkezi'ndeki "4. Dönem Dini Musiki Kursu Mezuniyet Merasimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi'nin Fatih Kültür Sanat Merkezi'ndeki "4. Dönem Dini Musiki Kursu Mezuniyet Merasimi"ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez’den Diş Hekimlerine Destek: 'Haklarının Kesildiği Bir Dönemi Yaşıyoruz'
2
Türk Kızılay, Hatay'daki Öksüz ve Yetim Çocuklara Oyuncak Dağıttı
3
Sinop'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Ev Yangınında 86 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi
5
Gümüşhane'de Tır Devrildi: 2 Yaralı
6
Hakkari'de Jandarma Ekiplerinden Önemli Başarı: 1830 Şüpheli Yakalandı
7
Aliyev'den Şara'ya Tebrik Mesajı: 'Azerbaycan Her Zaman Desteklemeye Hazır'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek