Diyanet Başkanı Erbaş'tan Dini Musiki Kursu Mezuniyeti Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Dini Musiki Kursu Mezuniyet Töreni

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4. Dönem Dini Musiki Kursu Mezuniyet Merasimi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Uzak Doğu musikisi İslam medeniyetinin musikisinden etkilenmiş bir musikidir. Bizim musikimiz yeni ortaya çıkan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2023 tarihinde, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, Diyanet Akademisi Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi tarafından düzenlendi. Konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığının dini musiki kurslarının 2014 yılında İstanbul ve Ankara'da başladığını vurguladı.

Erbaş, bu kurslara Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların başvurduğunu ve yatılı eğitim aldıklarını belirtti. Katılımcılara 9 ay boyunca ezan, kamet, ilahiler, makamlar, sala, mesnevi okumaları ve edebi metinler gibi birçok konuda eğitim verildiğini anlattı.

Dini müziğin önemine işaret eden Erbaş, "İslam medeniyetinin musikisi dünyanın en zengin musikisidir. Batı musikisi ile İslam medeniyetinin musikisi ayrı birer kimliktir. Bizim musikimiz, köklü ve tarihi bir geçmişe sahiptir. İbn-i Sina, 'Musiki' adında bir eser kaleme almış, sadece tıbbi alanla değil, müzik alanında da büyük bir üne kavuşmuştur" dedi.

Konuşmasının ardından, Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi mezunları tarafından verilen konseri izleyen Erbaş, 9 ay sonunda mezun olan 8 kursiyere mezuniyet belgelerini takdim etti.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Muhammed Coşkun da katılarak etkinliğe destek verdiler.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi'nin Fatih Kültür Sanat Merkezi'ndeki "4. Dönem Dini Musiki Kursu Mezuniyet Merasimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi'nin Fatih Kültür Sanat Merkezi'ndeki "4. Dönem Dini Musiki Kursu Mezuniyet Merasimi"ne katılarak konuşma yaptı.