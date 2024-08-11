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Diyanet Başkanı Erbaş'tan Mehmet Doğan İçin Taziye Mesajı

Ali Erbaş, TYB Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:51
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Mehmet Doğan İçin Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başsağlığı Mesajında Duygularını Paylaştı

Erbaş, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Mehmet Doğan ile tanıştığı anıları ve onun eserlerinin kendisinde bıraktığı etkiyi dile getirdi:

"Henüz İmam Hatip Lisesi öğrencisiyken okuduğum 'Batılılaşma İhaneti' isimli kitabıyla kendisini tanıdım. Birkaç ay önce hastanede düzenlediğim ziyarette kendisiyle doyumsuz bir sohbet etme fırsatım oldu. Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan üstadımızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, dostlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

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