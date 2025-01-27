Diyanet Ertuğrul Gazi Camisi, Silikon Vadisi'nde İbadete Açıldı

Diyanet Ertuğrul Gazi Camisi İbadete Açıldı

ABD'nin California eyaletinin Silikon Vadisi bölgesinde yer alan Redwood City kentinde, Diyanet Ertuğrul Gazi Camisi görkemli bir törenle ibadete açıldı. Açılış törenine, San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaşayan Müslüman topluluğunun yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Sosyal ve Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca, ünlü oyuncu Celal Al ve Berkeley Üniversitesinden Prof. Hatem Bazian katıldı.

Katılımcılardan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Açılışta konuşan Celal Al, bu anlamlı anı yaşamak için uzun mesafeler kat ettiğini belirterek, "Bu birlik ve beraberlik, birçok insana ve ümmete örnektir," dedi. Prof. Bazian ise, San Francisco Körfez Bölgesi'nin Müslüman cemaatine uzun süredir ev sahipliği yaptığını ifade etti. Bazian, 1985'te yalnızca 3 caminin bulunduğu dönemden bugün 98 camiye ulaştıklarına dikkat çekti.

Cami, Bir Toplum Merkezi Olacak

Prof. Bazian, caminin, çocukların Kur'an öğrenebileceği ve toplumun bir araya gelebileceği bir merkez olacağını vurgulayarak, bu yerin Ramazan'da da hareketleneceğine inandığını söyledi. Ertuğrul Gazi isminin, Müslümanlar arasında ümmet birliğini tasvir ettiğini belirtti.

Müslüman Topluluğunun Gelişimi

Doç. Dr. Fatih Kanca, Diyanet Ertuğrul Gazi Camisi'nin, Amerika'da pek çok insanın hayatına olumlu dokunuşlar yapacak bir mekan olacağını ifade etti. Kanca, Silikon Vadisi'ndeki caminin, Türk vatandaşlarının yanı sıra farklı milletlerden Müslümanlara da hizmet vereceğini belirtti. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Amerika genelinde yeni camiler açma hedefi doğrultusunda hevesli olduklarını vurguladı.

Açılış, her renkten ve kültürden insanın bir araya geleceği ve bölgeye yeni bir canlılık katacağı umuduyla gerçekleştirildi. Celal Al, caminin hikayesinin tarihsel bir bağ oluşturduğunu ve Ertuğrul Gazi'nin isminin bu bağlamda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

ABD'nin California eyaletindeki Silikon Vadisi bölgesinde yer alan Redwood City kentinde "Diyanet Ertuğrul Gazi Camisi" düzenlenen törenle ibadete açıldı.

ABD'nin California eyaletindeki Silikon Vadisi bölgesinde yer alan Redwood City kentinde "Diyanet Ertuğrul Gazi Camisi" düzenlenen törenle ibadete açıldı.