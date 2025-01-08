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Diyanet ile Gaziantep Belediyesi Arasında Yayın İşbirliği Protokolü İmzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yayın faaliyetleri için işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:53
Diyanet ile Gaziantep Belediyesi Arasında Yayın İşbirliği Protokolü İmzalandı

Diyanet ve Gaziantep Belediyesi'nden Önemli İşbirliği

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, "Yayın Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde düzenlenen bir törenle onaylandı.

Protokol Töreninde Duygusal Açıklamalar

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cenabıhak'tan niyazımız, iyilik, hayır ve eğitim için yapacağımız bu faaliyetlerde işbirliğimizin artırması, birbirimizin birikimlerinden istifade etmemiz, daha çok çocuğa, gence, aileye yayınlarımızı ulaştırmamız" şeklinde ifadeler kullandı. Erbaş, işbirliği için Şahin’e teşekkür ederek, "Bütün illerimizde bu işbirliği büyüdükçe verimimiz de bereketi de artacak" değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep’teki Çocuklar İçin Yeni Bir Umut

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türkiye Diyanet Vakfı'nın kitaplarının önemine vurgu yaparak, bu eserlerin çocuklara merhameti, iyiliği ve şefkati öğrettiğini dile getirdi. Şahin, Gaziantep’te Diyanet'in faaliyetlerinden faydalanan çocuklar ve ailelerinin mutluluğunu aktardı ve "Diyanetin İyilik Fidanı kitap setini çocuklarımıza öneriyoruz" açıklamasında bulundu. Şahin, "Bugün sevgiyi, iyiliği büyüten, insanı güzel yetiştiren bir protokole imza atıyoruz" diyerek, Diyanet çalışanlarına teşekkür etti.

Protokolün İmzalanması

Yapılan konuşmaların ardından, Erbaş ve Şahin protokolü imzalayarak işbirliğinin resmiyetini kazanmasını sağladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, "Yayın...

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, "Yayın Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) tarafından başkanlıkta yapılan törenle imza altına alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, "Yayın...

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, "Yayın Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) tarafından başkanlıkta yapılan törenle imza altına alındı.

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