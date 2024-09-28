Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen Kayseri'de Konferans Verdi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'den Çarpıcı Açıklamalar

Kayseri'de düzenlenen konferansta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası kapsamında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hz. Peygamber Dönemi ile Günümüz Arasındaki Farklar

İşliyen, yaptığı konuşmada Hazreti Peygamber'in yaşadığı döneme ve insanlık halleri arasındaki benzerliklere dikkat çekti. "Günümüzdeki 'Narin' bedenlerin başına gelenlerle, Efendimiz'in dönemindeki 'Narin'lerin' başına gelen arasında bir farklılık gözüküyor mu?" sorusunu yönelten İşliyen, aradan geçen 1500 yılın ardından ahlak ve yaşam tarzımızda bir kayma olduğunu vurguladı.

Günümüzde Yaşanan Şiddet

İşliyen, Türkiye'nin gündeminde yer alan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini anarak, bu tür olayların toplumdaki sıkıntıların bir yansıması olduğunu ifade etti. "Biz Efendimiz'den ahlak olarak, hayat tarzı olarak, sünnet olarak uzaklaştıkça halimiz de cahiliye dönemi müşriklerinin haline benzemeye başladı." dedi.

Müslümanların Sorumluluğu

Filistin'deki devam eden çatışmalara da değinen İşliyen, Müslümanların bir yıldan fazladır süren bu acı durumu izlediklerini belirtti. Ayrıca, Müslümanların hayatlarının Hz. Peygamber'in hayatına ne kadar benzediğine bakmaları gerektiğini vurguladı.

Hazreti Peygamber’in Aile İlişkileri

Konferansta, Hz. Peygamber'in kızı Fatıma'ya olan sevgisinin örneklerini de anlatan İşliyen, "Nerede Peygamber Aleyhisselam, nerede mirası dağıtırken elin evine gitti diye kızına mirastan pay vermeyen zalim babalar..." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Vali Gökmen Çiçek ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kayseri'de İl Müftülüğünce Kadir Has Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferansta konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kayseri'de İl Müftülüğünce Kadir Has Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferansta konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kayseri'de İl Müftülüğünce Kadir Has Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferansta konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kayseri'de İl Müftülüğünce Kadir Has Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferansta konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kayseri'de İl Müftülüğünce Kadir Has Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferansta konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kayseri'de İl Müftülüğünce Kadir Has Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferansta konuştu.