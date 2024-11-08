Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ziyaret Gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bakü Şehitlik Camisi’ni ziyaret etti. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Erbaş'ın Azerbaycan'da düzenlenen "Küresel Dini Liderler Zirvesi" etkinliği kapsamında Bakü Şehitlik Camisi'nde sabah namazı sonrası düzenlenen programa katıldığı ifade edildi.

Namazın Önemi Üzerine Vurgu

Erbaş, burada sabah ezanını okuyup namazı kıldırarak cemaate hitap etti. Namazın Müslümanların en büyük imtihanı olduğunu belirten Erbaş, "Namaz olursa ardından diğer ibadetler de gelir. Namaz ibadetlerin anahtarıdır. Zaten sorgu sualde de ibadetlerden ilk olarak namazdan sorgulanacağız" dedi.

Çocuklara Namaz Eğitimi

Erbaş, konuşmasında, çocuklarımızı namazla eğitmemiz gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Rabb'imiz, 'Ehline, ailene, namazı emret, sen de sabırla devam et' buyuruyor. O yüzden en büyük imtihanımız olan namazı dosdoğru ve devamlı kılmaya çalışalım. Çocuklarımızı da namaza alıştırmalıyız."

İmtihan ve Sabır Konulu Mesajlar

Günümüzde çocuk yetiştirmenin zorluklarına değinen Erbaş, "Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır' buyuruyor. Onun için bu imtihanı kazanmanın yolu sabırdır" diyerek sabır ve Kur'an’ın, sünnetin yolunda devam etmenin önemini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'da düzenlenen "Küresel Dini Liderler Zirvesi" kapsamında Bakü Şehitlik Camisi'nde sabah namazının ardından düzenlenen programa katıldı. Burada sabah ezanını okuyan ve namazını kıldıran Erbaş, daha sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'da düzenlenen "Küresel Dini Liderler Zirvesi" kapsamında Bakü Şehitlik Camisi'nde sabah namazının ardından düzenlenen programa katıldı. Burada sabah ezanını okuyan ve namazını kıldıran Erbaş, daha sonra cemaate hitap etti.