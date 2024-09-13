Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde Sabah Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da bulunan Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kıldırarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Mevlit Gecesi Mesajı

Namazdan sonra kısa bir konuşma yapan Erbaş, yarının Mevlit Gecesi olduğunu hatırlatarak, "Bugün, mübarek cuma günü ve Mevlid-i Nebi gecesinin arifesindeyiz. Rabbimiz, bu geceyi milletimiz ve bütün İslam alemi için hidayete vesile kılsın." dedi.

Hakkın ve Batılın Mücadelesi

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'deki "Hak geldi, batıl zail oldu" ayetini hatırlatarak, "Kıyamete kadar eğer hakkın yanında yer alırsak, batıl her zaman yok olmaya mahkumdur. Rabbimiz, 'Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin.' buyuruyor. Yeter ki biz hakkı tutup kaldıralım." şeklinde konuştu.

Ahlaki Değerlerin Önemi

İnsanların ibadetlerini ihmal etmeden inancı doğrultusunda yaşamalarının önemine değinen Erbaş, "İnandığımız gibi yaşamazsak, yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. Çocuklarımızı, Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerlerle yetiştirelim. Onların karakter inşasını, Efendimizin özelliklerini, hem kendimiz hem çocuklarımızla yaşayarak hayatımıza geçirelim." ifadelerini kullandı.

Erbaş, konuşmasının ardından dua ederek, katılımcılara hayırlı bir gün diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.