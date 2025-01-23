Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gine Bissau Büyükelçisi Embalo ile Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçisi Braima Embalo ve Ulusal İmamlar Birliği Başkanı Djalo Aladje Bubakar ile bir araya geldi.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Embalo, Bubakar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, "Afrika ülkeleriyle, Gine Bissau ile farklı alanlarda işbirliğimiz, çalışmalarımız var. Özellikle eğitim konusuna çok önem veriyoruz. Eğitim için ülkemize gelen talebelere destek olmaya gayret ediyoruz," şeklinde konuştu.

Büyükelçi Embalo ise Ulusal İmamlar Birliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllardır işbirliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, bu işbirliğinin daha da artırılması için çalışacaklarını belirtti.