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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Azerbaycan Ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın Hankendi ve Şuşa kentlerini ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:59
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Azerbaycan Ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azerbaycan'ı Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın Hankendi ve Şuşa kentlerini ziyaret etti. Erbaş'ın ziyareti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Ermenistan işgalinden kurtuluş yıl dönümüne denk geldi.

Küresel Dini Liderler Zirvesi Çerçevesinde Ziyaret

Azerbaycan'da düzenlenen Küresel Dini Liderler Zirvesi için bulunan Erbaş, Ağdam şehrinden sonra Hankendi'ye geçerek, beraberindeki heyetle birlikte şehirdeki onarım çalışmalarını inceledi.

Erbaş’ın Açıklamaları

Hankendi ve Ağdam'daki incelemelerinin ardından konuşan Erbaş, Karabağ bölgesinin geçmişte yaşadığı zulümlere dikkat çekti. "Hankendi, 1.5 yıl önceye kadar Ermenilerin elindeydi. Bugün Azerbaycan'a dahil oldu ve işgalden kurtuldu. Burası en kısa zamanda Azerbaycan devleti tarafından onarılacak ve asıl sahipleri evlerine dönecektir." şeklinde konuştu.

Yıkıntılar ve Onarım Çalışmaları

Ermenistan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği yıkımlara da değinen Erbaş, "İnancımız gereği, mabetlerin, mezarların ve hatta doğanın dokunulmazlığı söz konusudur. Savaşta bile mabetlere dokunulmamalıdır, fakat Ermenistan bu kurallara riayet etmedi. Hankendi'nde bulunan 7 caminin tamamı yıkılmıştır. İnşallah bunlar tekrar yapılacak ve ihtiyaç olan yerlere yeni camiler de inşa edilecektir.” ifadelerini kullandı.

Şuşa Ziyareti

Ziyaretin devamında Erbaş, Şuşa şehrindeki Cıdır Ovası, Şuşa Kalesi ve Şuşa Medeniyet Merkezi’ni de gezdi. Ayrıca, Şuşa’daki tarihi Yukarı Göverağa Camii'nde akşam namazını kıldırdı.

Dini Liderlerle Bir Araya Geldi

Erbaş’ın ziyaretine Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve Küresel Dini Liderler Zirvesi için Azerbaycan'a gelen diğer dini liderler de katıldı.

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