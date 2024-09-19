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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir Valiliği'nde

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, İzmir Valiliği'ni ziyaret ederek önemli buluşmalara imza attı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:53
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir Valiliği'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir Valiliği'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği İzmir'de Valilik ziyaretinde bulundu. Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Karşılıklı Memnuniyet İfadeleri

Erbaş, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Elban'a sıcak karşılaması için teşekkür etti. Ziyarette ayrıca, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı da hazır bulundular.

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