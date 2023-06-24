Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan hacı adayları için Mekke'de düzenlenen törene katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen törene katıldı

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov tarafından karşılanan Başkan Erbaş, haccın İslam'ın dikkat çeken ibadetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, hac sırasında yapılan uygulamaların haccın hikmetlerini düşünerek en iyi şekilde gerçekleştirilmesini tavsiye etti. Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nde ifade ettiği cümlelerin akılda tutulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, haccın biriktirilen güzel anılarla evlatlara miras olarak kalacağını belirtti.