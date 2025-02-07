Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kilis Valiliği'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı'nın Kilis Ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kilis iline yapmış olduğu ziyarette Valilik'i ziyaret etti.

Vali Tahir Şahin tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından iki lider arasında basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Müftüsü Alettin Bozkurt da yer aldı. Bu ziyaret, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerel yönetimlerle ilişkileri sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), bazı programlara katılmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Erbaş, Vali Tahir Şahin (solda) ile İl Müftüsü Alettin Bozkurt (sağda) tarafından karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), bazı programlara katılmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Erbaş, Vali Tahir Şahin (solda) ile İl Müftüsü Alettin Bozkurt (sağda) tarafından karşılandı.