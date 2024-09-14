Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İnsani Değerler Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Önemli Mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında önemli ifadelerde bulundu. Erbaş, "Bencillik, yalnızlık, umutsuzluk, güvensizlik gibi sorunların insanlığı çepeçevre kuşattığı bir çağı yaşıyoruz. Kimlik, kişilik, aidiyet, anlam ve gaye ekseninde yaşanan krizlerin, insanları modern bir cahiliyeye sürüklediğini görüyoruz," dedi.

Peygamberin Rolü ve İnsani Değerler

Erbaş, insanlık tarihinin en önemli olayının Peygamberin dünyaya gelişi olduğunu vurgularken, "Yolunu ve yönünü kaybeden insanlık, varoluşun anlamını Peygamberle yeniden keşfetti," ifadelerini kullandı. Hz. Muhammed'in değerlerini örnek alarak insanlığa daha iyi bir yön vermenin gerekliliğine değindi.

Gençlere Yönelik Çalışmalar

Başkan Erbaş, gençlerin Peygamberin ahlakıyla tanışmasının önemine dikkat çekerek, "İslam'ın hakikatleri ile gençliğin heyecanı buluştuğunda yeryüzünün güzelleşeceğine inanıyoruz," dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 'Gençliğe Değer', 'İzcilik Kampları' ve 'Değerleriyle Yetişen Gençlik' gibi projelerle gençlerin rehberlik edilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.

Aile Kurumu ve Eğitime Verilen Önem

Erbaş, aile kurumunun toplum için önemini vurgulayarak, "Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir dünyanın temelinde aile kurumunun olduğunu biliyoruz," dedi. Aile ve dini rehberlik hizmetleri ile birlikte aileyi koruma amaçlı eğitimler gerçekleştirildiğini aktardı.

Kur'an Eğitimi Üzerine Vurgu

Diyanet İşleri Başkanı, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" diyerek, her yıl yüz binlerce insana Kur'an ve din eğitimi verdiklerini ifade etti. 4-6 ve 7-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik sürdürülen kurslarla, genç neslin manevi değerlerle buluşturulmasına çalışıldığını ekledi.

Sonuç ve Yayın Faaliyetleri

Ali Erbaş, İslam'ın hakikatleri ve peygamberin sünnetini yaymak için çeşitli yayınlar yapıldığını belirterek, 50'den fazla dilde dini eserlerin tanıtıldığını vurguladı.