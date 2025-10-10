Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Eyüpsultan'da Cennet Kur'an Kursu'nun Açılışına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Eyüpsultan'da Cennet Kur'an Kursu Açılışına Katıldı

Açılış Töreni ve Konuşmalar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Eyüpsultan'da hayırsever iş insanı Mükremin Atmaca'nın annesi adına yaptırdığı Cennet Kur'an Kursu'nun açılış programına katıldı.

Arpaguş, açılışta yaptığı konuşmada ebedi hayatın Allah'ın yaratılış amacına uygun bir yaşam sürmekle kazanılabileceğini vurguladı. Arpaguş, katıldığı programda şunları söyledi: "Sadaka-i cariye dediğimiz hizmet sürdükçe, o hizmeti yapan kişinin amel defteri kapanmaz. Bu müjdeyle yapılan her hizmette, fani varlığın ebediyet arayışı vardır. Bu hizmetlerle kubbede hoş bir sada bırakılır. İnsanlarımız, nesillerimiz ve gençlerimiz için, onların yüce kitabımızla buluşması, vatanımıza, milletimize ve mukaddesatımıza saygılı, sağlam inançlı, sağlam karakterli bireyler olarak yetişmeleri için yapılan her çalışma, bu anlamda bir ebediyet arayışıdır. Fani dünyada ebediyeti yakalamanın yollarından biridir."

Kursun Kapasitesi ve Hedefleri

Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurtbey, 4-6 yaş Kur'an kursunun söz verildiği zamanda tamamlanıp açılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Yurtbey, "İnşallah 300'den fazla çocuğumuz burada eğitim alacak. Anneler bizden daha çok heyecanlı. Çünkü güvenli bir ortamda çocuklarını getirerek hem okul öncesi eğitim hem değerler eğitimi hem de Kur'an-ı Kerim'i erken yaşta öğrenmelerini sağlayacaklar." dedi.

İlçe Müftüsü Basri Bektaş ise kursu ilçeye kazandıran Atmaca ailesine teşekkür ederek, "Bugün açacağımız bu kurs kadim geleneğimizin izlerini taşıyan, cami mimarisiyle uyumlu ama modern gereklilikleri de göz önünde bulunduran bir eğitim yuvası haline geldi. 200 öğrencimize hitap eden ana binanın yanında, yan binamızla birlikte toplam 300 öğrencimiz burada eğitim alacak." ifadelerini kullandı.

Tören Ayrıntıları ve Katılımcılar

Hayırsever Mükremin Atmaca, destek verenlere teşekkür etti. Programda Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Erhan Mete Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Hayırsever aileye ve kursun yapımına katkı sağlayanlara tablo hediye edildi; ardından kurs öğrencileriyle birlikte dua edilip kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Prof. Dr. Safi Arpaguş ve beraberindekiler kursta incelemelerde bulunup öğrencilerle sohbet etti.

Törene katılan isimler arasında AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, yönetmen Nazif Tunç, kurs öğrencileri, aileleri ve vatandaşlar yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Eyüpsultan'da bir hayırseverin yaptırdığı Cennet Kur'an Kursu'nun açılış programına katıldı.