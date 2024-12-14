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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15. Dergi Günleri'nde Okumanın Önemi Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15. Dergi Günleri açılışında okumanın önemine değinerek, dergilerle insanları hayra çağırmanın gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:15
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15. Dergi Günleri'nde Okumanın Önemi Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul'da 15. Dergi Günleri'nin Açılışına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen 15. Dergi Günleri'nin açılışına katıldı. Etkinlik, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Açılışta yaptığı konuşmada Erbaş, İslam medeniyetinin en önemli unsurlarından birinin okuma olduğuna dikkat çekti. İlk inen ayetin "Oku" olduğuna vurgu yaparak, "Kitabı, dergiyi, kainatı, kendimizi okuyacağız ve insan olarak kendimizi tanımaya çalışacağız. Bu süreçte vasıtalara ihtiyaç var. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için başka kitapları okuyacağız." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri bilgileri paylaşmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkarılan 11 derginin önemine de değinen Erbaş, "Sadece Diyanet yayınlarından 2 bin 500 çeşit, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından 2 bin çeşit kitapla her yıl toplam 4 bin 500 farklı isimle milyonlarca kitap çıkarıyoruz. Bu yayınlarla medeniyetimizi, Rabb'imizi daha iyi tanımak ve Peygamberimizin yolunda daha iyi ilerlemek amacı gütmekteyiz." dedi.

Ali İmran Suresi'nin 104. ayetinden alıntı yaparak, "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun, işte kurtuluşa erenler onlardır." hatırlatmasını yapan Erbaş, yazılı eserlerin insanları hayra çağırması gerektiğinin altını çizdi. "Yazdıklarımızla iyiliğin yeryüzünde yaygınlaşmasına katkı sağlamalıyız. Çıkardığımız dergilerle kötülüğü yeryüzünden uzaklaştırmalıyız. O zaman verdiğimiz emeklerin anlamı olur," şeklinde konuştu.

Açılış programında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş ile DERGİBİR Başkanı Metin Uçar da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen 15....

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen 15. Dergi Günleri'nin açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen 15....

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen 15. Dergi Günleri'nin açılışına katıldı.

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