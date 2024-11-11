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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afro-Amerikan Müslüman Dini Liderler Heyetini Ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afro-Amerikan Müslüman Dini Liderler heyetini kabul ederek İslam'ın barışçıl yönünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:51
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afro-Amerikan Müslüman Dini Liderler Heyetini Ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afro-Amerikan Müslüman Dini Liderler Heyetini Ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afro-Amerikan Müslüman Dini Liderler heyetini kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Erbaş ziyaretin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Erbaş, İslam'a hizmet edenlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, Washington'da kurulan Diyanet Center'ın Amerika’da yaşayan bütün Müslümanlar için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Amerika'da İslam'ın güzelliklerini tanıtmak için oradaki Müslüman dini liderlerin varlığının kritik önemde olduğunu vurgulayan Erbaş, aşırılıklardan ve hurafelerden uzak, doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Erbaş, "Batıda, Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da hızla artan İslamofobi ve anti İslam anlayışına karşı, İslam'ın barışçıl yönünü ve insanlığın iyiliğini sürekli anlatmalıyız." diyerek, İslamofobi kavramını ortaya atanların Müslümanları korkulan insanlar olarak göstermeye çalıştığını dile getirdi.

Heyete başarılı çalışmalar dileyen Erbaş'ın ardından, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (CMO) Genel Sekreteri Oussama Jammal da kabulden duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Erbaş’a hem Türkiye’de hem de Amerika Diyanet Merkezi’nde gördükleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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