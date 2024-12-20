Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da Hutbe Verdi: Kendi Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Hutbe Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen Cuma namazında hutbe irat etti. Erbaş, yaptığı konuşmada, milletlerin ayakta durabilmesi için kendi değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Hutbede, Devlet-i Aliyye'nin tarih sahnesinden çekilmesinin ardından dünya üzerinde güçlünün zayıfı ezdiği bir ortamın hakim olduğunu belirten Erbaş, Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamların insanlığın merhametten ne denli uzaklaştığını gösterdiğini söyledi. Bu karanlık dönemde, insanlığın yeni bir çağın kapılarını açacak fatihler beklediğinin altını çizdi.

Yeniden Medeniyet İnsası Zamanı

Erbaş, konuşmasında, “İman ve azimle yeryüzünün merhamete dönüşüne rehberlik etme zamanı” ifadesini kullanarak, İslam medeniyetinin unutulmuş yönlerini ihya etme zamanının geldiğini belirtti. Kötülüklerle kuşatılan bu çağın iyilik tecrübesiyle buluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

“Yüce Rabbimizin 'İyilik ve takvada yardımlaşın. Kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın' emrini en titiz bir şekilde yerine getirme zamanıdır,” diyen Erbaş, Müslümanların, insanlığa yeni bir nefes getirecek fikir ve yollar ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Manevi Değerlere Bağlılık Vurgusu

Erbaş, vatandaşlara yeni yıl kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulunarak, “Milletleri güçlü kılan temel unsur, milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarıdır. Kendi değerlerinin yerine başkalarının değerlerini benimseyen milletler ayakta duramazlar” dedi.

Din ve medeniyet ile bağlantısı olmayan geleneklere özenmenin inançlarına aykırı olduğunu belirten Erbaş, dinimizde yeri olmayan batıl inançlardan gençleri ve aileleri korumak gerektiğinin altını çizdi. “Unutmayalım ki, Allah ve Resulüne her haliyle tabi olanlar, dünyada huzura, ahirette ise ebedi kurtuluşa ulaşacaklardır,” ifadesini kullandı.