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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din Eğitimi Çalıştayında Çocukların Geleceğine Vurgu Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din eğitimi çalıştayında çocukların geleceği için eğitimdeki önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:44
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din Eğitimi Çalıştayında Çocukların Geleceğine Vurgu Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din Eğitimi Çalıştayında Çocukların Geleceğine Vurgu Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, çocuklarımızı her yönden yetiştirmenin ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitiminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırma Çalıştayının açılışında konuştu. Burada çocukluk döneminin, kişinin kimlik, kişilik ve karakter gelişiminin en kritik evresi olduğunu vurguladı.

Toplumsal ve ahlaki değerlerin, temel bilgi ve becerilerin en güçlü şekilde bu dönemde kazanıldığını belirten Erbaş, "Çocukluk dönemindeki ihmallerin ya da yanlış yönlendirmelerin çocuğun daha sonraki hayatında telafisi imkansız olumsuzluklar meydana getireceği inkar edilemez bir gerçektir." dedi.

Düzenlenen çalıştayın önemine değinen Erbaş, çocukların din ve değer eğitimi sırasında belirli metodların kullanılmasının kritik olduğunun altını çizdi. Kur'an-ı Kerim'de ebeveynlere büyük sorumluluklar ve görevler verildiğine işaret etti.

Din eğitimi ile ilgili olarak mevcut imkanların değerlendirildiğini vurgulayan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, çocuklarımızı maddi, manevi her yönden yetiştirmenin ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu noktada onların başta Rabbimizle olmak üzere, kendileriyle, aileleriyle ve toplumla barışık bir şekilde yetişmelerini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz." şeklinde konuştu.

Erbaş, çağın imkan ve fırsatlarından azami ölçüde yararlanarak, eğitim programlarını ve kaynaklarını sürekli güncellediğini vurguladı. Bu güncellemelerin pedagog, çocuk psikoloğu, çocuk gelişimi uzmanları, akademisyenler ve sahadaki il, ilçe müftüleri gibi uzmanların katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri, il, ilçe müftüleri, akademisyenler ve eğitimciler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitiminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırma Çalıştayı'nın açılışına katıldı. Erbaş, toplantıda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitiminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırma Çalıştayı'nın açılışına katıldı. Erbaş, toplantıda konuşma yaptı.

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