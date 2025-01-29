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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'yi Ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin davasının önemini vurguladı ve Kudüs ile Gazze'nin bağımsızlığını görmek istediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'yi Ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı ile Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye'nin Filistin davasına olan bağlılığının 7 Ekim tarihinden çok daha eskiye dayandığını ifade etti. Özellikle Kudüs, Gazze ve Filistin'in tam bağımsızlığını sağlama arzusunu dile getirdi.

Kabul sırasında duyduğu memnuniyeti aktaran Erbaş, Filistin meselesinin, Türk halkı için her daim öncelikli bir konu olduğunun altını çizdi. Tekruri ise, kendisine yapılan bu nazik kabul için Erbaş'a teşekkürlerini sundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ve heyetiyle...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ve heyetiyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ve heyetiyle...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ve heyetiyle bir araya geldi.

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