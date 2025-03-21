Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze İçin 300 Milyon Lira Yardım Toplandığını Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan İftar Programında Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Üniversitesi yönetimi ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Programda, Gazze için camilerde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 300 milyon lira bağışı duyurdu.

Büyük Destek, Güç Birliği

Erbaş, yaptığı konuşmada, milletin duyarlılığına vurgu yaparak, “Milletimizin 300 milyon lira kadar Gazze'ye yardımı olmuş. Allah herkesten razı olsun.” dedi. Geçtiğimiz günlerde İmam Hatip liseleri ile İlahiyat Fakülteleri gibi önemli eğitim kurumlarının Diyanet İşleri Başkanlığına insan kaynağı sağladığını belirtti.

İyilik Haftası ve Yardım Çağrısı

Erbaş, 13-20 Mart tarihlerini "İyilik Haftası" olarak belirlediklerini vurgulayarak, bu haftanın hayırlara vesile olmasını diledi. Gazze ve Filistin’in unutulmaması gerektiğine dikkat çekerken, mazlumların durumu hakkında toplumu bilgilendirmek gerektiğini ifade etti.

Unutulmaması Gereken Bir Gerçek

“Biz burada rahatça iftarımızı yaparken, orada 2 milyon insan açık hava hapishanesinde nasıl ramazan yapıyor?” diyerek, yardımların sürmesi gerektiğinin altını çizen Erbaş, “Nerede bir zulüm var, nerede mağdur, nerede mazlum var onlara sahip çıkmak için güç birliği yapmayı, birleştirmeyi ve zalimler karşısında tek vücut durmayı Cenabıhak hepimize nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Üniversitesi yönetimi ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Erbaş, iftar programında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Üniversitesi yönetimi ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Erbaş, iftar programında konuşma yaptı.