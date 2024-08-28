Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze İçin Tebliga Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda Başkan Ali Erbaş, müftüleri bilgilendirirken Gazze'deki acı olaylara dikkat çekti.

Gazze'de Soykırım Uyarısı

Etkileyici sözleriyle Erbaş, "Gazze'de gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Yüreklerimiz yanıyor. Yardımlarımız ve boykotlarımız artarak devam etmeli" ifadelerini kullandı.

İnsani Değerlerin Önemi

Erbaş, dünya genelinde bir kaos ortamı yaşandığını belirterek, insanlığın huzur ve güven duygusunu kaybettiğini ifade etti. "Bugün insani ve evrensel değerlerin yok sayılması, dünya genelinde bir değerler krizine yol açtı" dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası ve Kur'an Kursları

Toplantıda Erbaş, 14 Eylül'de başlayacak Mevlid-i Nebi Haftası'na da vurgu yaptı. Kursların eğitim kalitesine değinerek, "4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız 9 Eylül'de başlayacak" dedi. Eğitim faaliyetlerinin her yaştan insana ulaştığını vurguladı.

Toplantıya Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Doç. Dr. Selim Argun ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı.