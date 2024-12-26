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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gençlerle Değerler Eğitimi Programında Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle değerler eğitiminde Kur'an ve Peygamberi rehber olarak gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gençlerle Değerler Eğitimi Programında Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gençlerle Değerler Eğitimi Programında Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizi her türlü erdeme, fazilete, iyiliğe ulaştıracak rehberler Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizdir." sözleriyle gençlere hitap etti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Değerler Eğitimi Programı çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gençlerle bir araya geldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşma yapan Erbaş, programa katılan gençleri tebrik ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın yıllardır düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği bu anlamlı programa katılmış olmanız, hayatınızda unutulmaz hatıralar bırakacaktır." diye belirtti.

Anne ve Babalara İyilik Emri

Erbaş, gençlerin en büyük değerlerinin anne ve babaları olduğunu vurgulayarak, "Anne, babanıza her zaman dua edin, iyilik edin. Bu da Rabbimizin bizlere bir emridir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, 'Biz insanı anne ve babasına iyilik etmesini, itaat etmesini emrettik.' buyuruyor." ifadelerini kullandı.

Kur'an ve Peygamber Rehberimizdir

İnsanın en güzel yaşam yolunun Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in yolu olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizi her türlü erdeme, fazilete, iyiliğe ulaştıracak rehberler Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizdir. Kur'an-ı Kerim, insanların ahlaki açıdan olgunlaşmasına yönelik ilkeler, ölçüler ve değerler ortaya koymuştur." şeklinde konuştu.

Erbaş, programda ayrıca İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Emirhan Duzcu ile diğer dereceleri elde eden Alperen Özay ve Resul Ünlü'yü tebrik ederek, onlara kitap hediye etti. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre ve Avusturya'dan gelen öğrenciler, programda temel dini bilgiler ve değerler eğitimiyle sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldı.

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